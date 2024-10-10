Впервые вышла замуж в 50 лет: как выглядит супруг кандидата в президенты США Камалы Харрис

У нее нет своих детей, а замуж она вышла в 50 лет

Камала Харрис — кандидат в президенты США от Демократической партии, она известный юрист и политический деятель. Также Камала — первая женщина, первый политик афроамериканского происхождения и первый политик азиатского происхождения на посту вице-президента США в истории Америки. А вот ее муж Даглас Эмгофф не такой публичный, как его жена-политик.

"Телеграф" решил выяснить, как выглядит и чем занимается Даглас Эмгофф, за которого Камала Харрис вышла замуж, когда ей было 50 лет.

Камала Харрис. Фото: Getty Images

Даглас Эмгофф — что известно о муже кандидата в президенты США

Даглас Эмгофф — муж Камалы Харрис, они поженились летом 2014 года, когда кандидату в президенты было уже 50 лет. И это первое замужество женщины. Похоже она с молодости активно строила карьеру и не уделал время личной жизни.

О Дагласе Эмгоффе известно, что он родился в Бруклине в семье евреев в 1964 года, через несколько дней ему исполнится 60 лет. Его семья переехалаа в Калифорнию, когда ему было 17 лет. Эмгофф окончил Университет штата Калифорния, Нортридж и Школу права. Он работает юристом и занимается судебными процессами в индустрии развлечений.

Даглас Эмгофф. Фото: Getty Images

В 1992 году Даглас Эмгофф женился на кинопродюсере Керстин Маккин. В браке с ней у него родилось двое детей — Коул Маккин Эмгофф в 1994 году и Элла Эмгофф в 1999 году. А уже в 2008 году Даглас и Керстин развелись после 16 лет брака.

Камала Харрис и Даглас Эмгофф. Фото: Getty Images

В 2014 году Даглас Эмгофф женился второй раз — его избранницей стала нынешняя кандидат в президенты США Камала Харрис. На момент свадьбы обоим молодоженам было уже около 50 лет. Известно, что для политика этот брак стал первым, а детей у нее нет.

Камала Харрис и Даглас Эмгофф. Фото: Getty Images

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