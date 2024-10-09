Замужем и с тремя детьми: где сейчас и как выглядит фаворитка Ляшко в Раде Алена Кошелева

Ее называли главной красоткой в парламенте восьмого созыва

Алена Кошелева — бывшая народная депутат Верховной Рады Украины. Она прошла в парламент в 2014 году по спискам Радикальной партии Олега Ляшко и стала одной из самых скандальных народных избранниц.

"Телеграф" решил выяснить, что известно об Алене Кошелевой, где она сейчас и чем занимается во время войны.

Алена Кошелева — что о ней известно

Алена Кошелева — бывшая народная депутат Украины от Радикальной партии Олега Ляшко. Известно, что она родилась 14 июля 1990 года в Харькова, сейчас ей 34 года. Известно, что до политической карьеры девушка работала администратором ресторана. Также она называла себя "безработной волонтеркой", ходили слухи, что девушка была волонтеркой Харьковского военного госпиталя.

В 2014 году, когда Кошелева стала народным депутатом, ей было около 25 лет и это стало одной из причин того, что девушка часто попадала в новости. В то время ее называли одной из самых красивых народных избранниц в Раде восьмого созыва. Алена умела привлекать к себе внимание не только депутатов в Раде, но и журналистов, она часто становилась героиней светской хроники.

В сети ее называли "липовой волонтеркой" и "самой загадочной депутаткой". Дело в том, что на первое заседание Верховной Рады Алена Кошелева появилась в роскошной шубе и с золотым IPhone в окружении охранников и не смогла объяснить журналистам их происхождение.

Алена Кошелева — где она во время войны

Бывшая народный депутат от партии Олега Ляшко Алена Кошелева в Раде занималась не только законотворчеством, но и устраивала личную жизнь. Еще во время своей каденции девушка забеременела от народного депутата из "Блока Петра Порошенко" Давида Макарьяна. Судя из соцсетей уже 34-летней Алены, они вместе с Давидом уже давно и уже родили троих дочерей. А во время войны остаются в Украине.

Кошелева активно демонстрирует свою жизнь и семью в Instagram. Примечательно, что до полномасштабной войны экс-нардеп вела свой аккаунт на русском языке. Потом в начале 2022 года девушка на 8 месяцев пропала из соцсети, и только в августе 2022 объявилась снова и начала подписывать посты уже на украинском языке. А на ее постах в соцсети стоит геолокация Киев.

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