Вперше вийшла заміж у 50 років: як виглядає чоловік кандидатки у президенти США Камали Гарріс

У неї немає своїх дітей, а заміж вона вийшла у 50 років

Камала Гарріс – кандидат у президенти США від Демократичної партії, вона відома юристка та політична діячка. Також Камала – перша жінка, перша політикиня афроамериканського походження та перша політиккиня азіатського походження на посаді віце-президента США в історії Америки. А ось її чоловік Даглас Емгофф не такий публічний як його дружина-політикиня.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає і чим займається Даглас Емгофф, за якого Камала Гарріс вийшла заміж, коли їй було 50 років.

Камала Гарріс. Фото: Getty Images

Даглас Емгофф — що відомо про чоловіка кандидата в президенти США

Даглас Емгофф — чоловік Камали Гарріс, вони одружилися влітку 2014 року, коли кандидатці в президенти було вже 50 років. І це перше заміжжя жінки. Схоже, вона з молодості активно будувала кар’єру і не приділила часу особистому життю.

Про Дагласа Емгоффа відомо, що він народився в Брукліні в сім’ї євреїв у 1964 році, через кілька днів йому виповниться 60 років. Його сім’я переїхала до Каліфорнії, коли йому було 17 років. Емгофф закінчив Університет штату Каліфорнія, Нортрідж та Школу права. Він працює юристом та займається судовими процесами в індустрії розваг.

Даглас Емгофф. Фото: Getty Images

У 1992 році Даглас Емгофф одружився з кінопродюсеркою Керстін Маккін. У шлюбі з нею у нього народилося двоє дітей — Коул Маккін Емгофф у 1994 році та Елла Емгофф у 1999 році. А вже 2008 року Даглас і Керстін розлучилися після 16 років шлюбу.

Камала Гарріс і Даглас Емгофф. Фото: Getty Images

У 2014 році Даглас Емгофф одружився вдруге — його обраницею стала нинішня кандидатка у президенти США Камала Гарріс. На момент весілля обом молодятам було вже близько 50 років. Відомо, що для політикині цей шлюб став першим, а дітей вона не має.

Камала Харріс і Даглас Емгофф. Фото: Getty Images

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