В ЕС угрожают КНДР за отправку армии: Боррель сделал грозное заявление

До этого он побывал в Северной Корее

За отправку армии КНДР на территорию Украины на Северную Корею будет осуществляться дипломатическое давление. Это одно из самых волнующих событий за последние недели.

Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель во время визита в Киев. По его словам, вовлечение третьей стороны в конфликт — эскалация войны.

"Это глобализация войны. Кто бы мог подумать, что северокорейские военные будут воевать против украинских", — сказал Боррель.

Во время выступления он добавил, что недавно был в столице Южной Кореи Сеуле. И его визит не был случайным. Однако последние действия КНДР заставляют Запад дипломатически давить во избежание таких ситуаций.

"Я там был, чтобы дипломатическое давление в индо-тихоокеанском регионе накладывать на КНДР, чтобы она понимала, что это не правильный путь. И мы будем в дальнейшем дипломатически давить, чтобы избежать увеличения такого присутствия", — резюмировал Боррель.

Он также подчеркнул, что ЕС уже предоставил Украине €122 млрд помощи, что составляет около 50% всей поддержки Киеву.

В то же время, по его словам, у Евросоюза все еще нет консенсуса по поводу переноса учебной миссии на украинскую территорию. Но учебная миссия продолжится на территории Европы как можно ближе к границе Украины.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что недавно ВСУ впервые вступили в бой с армией КНДР, но столкновение было "маломасштабным".