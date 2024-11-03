Решит много проблем: чем Россия отплатит Ким Чен Ыну за солдат

Войска КНДР России не обошлись бесплатно

Северная Корея отправила войска в Россию, чем поможет ей в войне против Украины. Однако Пхеньян сделал это не просто так, а его выгода может оказаться куда более значительной, чем считалось.

Об этом пишет The Korea Herald. Депутат южнокорейского парламента и бывший посол в России Ви Сон Лак отметил, что для КНДР это очень неплохая сделка.

Тем самым он не согласился с мнением разведки Южной Кореи о том, что Пхеньян больше потеряет, чем получит от вмешательства в войну России против Украины.

По мнению Ви Сон Лака финансовый и продовольственный кризисы КНДР во многом будут решаться за счет вмешательства России. В частности он напомнил, что северокорейским солдатам в РФ платят около 2000 долларов в месяц. То есть десять тысяч солдат за год вернут домой не менее 200 миллионов долларов.

Также к этому можно добавить не менее четырех тысяч других рабочих, которые получают около 800 долларов в месяц.

Что касается еды, то КНДР заявляет, что производит около 4 миллионов тонн зерна в года. Это примерно на миллион меньше, чем им надо, чтобы прокормить страну.

Россия до сделки отправляла в КНДР 50-100 тысяч тонн риса, теперь эти объемы могут увеличиться до 600-700 тысяч тонн, что может существенно сократить дефицит продовольствия.

Москва также могла помочь Пхеньяну с развитием космических технологий, чтобы помочь запустить военный спутник.

Однако депутат отмечает, что самая главная часть сделки может сводиться к тому, что в случае какого-либо конфликта на корейском полуострове Пхеньян может рассчитывать на помощь Москвы.

Тем временем бывший президент Института стратегии национальной безопасности (INSS) Нам Сон Ук отметил, что южнокорейская разведка явно недооценивает значимость вмешательства Пхеньяна в войну России против Украины.

"Военное сотрудничество Северной Кореи и России продлится и после войны. Они согласились оказать немедленную военную помощь, если кто-либо из них подвергнется нападению в соответствии с пактом о взаимной обороне, который является обязательным", — отметил он.

При этом он добавил, что Россия также сможет использовать отношения с КНДР как рычаги давления во время переговоров с США, как это уже делал Китай.

Как сообщалось ранее, в Сеуле сообщили, что большинство северокорейских солдат в России являются молодыми людьми немного старше 20 лет. Некоторым из них, впрочем, и того меньше.