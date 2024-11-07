Переговоры Трампа с Ким Чен Ином не за горами: эксперт рассказал, удастся ли новому лидеру США утихомирить КНДР

Во время своей предвыборной кампании Трамп намекнул, что снова постарается достичь соглашения о разоружении с Пхеньяном

После возвращения к власти Дональд Трамп, недавно выигравший выборы президента США, несомненно, вернется к теме прямых переговоров с диктатором КНДР. Хотя сама возможность повторной встречи лидеров двух государств выглядит угрожающей.

Об этом говорится в материале "Телеграфа": Встреча Трампа с реальностью: чего теперь Китаю, Ирану и КНДР ждать от США.

Северная Корея всегда занимала особое место во время первого срока Дональда Трампа, начиная от угроз "огнем и яростью" и заканчивая "любовными письмами" с Ким Чен Ином. По возвращении к власти, Трамп, несомненно, вернется к теме прямых переговоров с диктатором КНДР. Во время своей предвыборной кампании новоизбранный президент намекнул, что снова постарается достичь соглашения о разоружении с Кимом. В Южной Корее многие опасаются, что это может остановить развитие северокорейских МБР, представляющих угрозу для Вашингтона, но в то же время оставит без внимания ракеты ближнего радиуса действия, способные нанести удар по Сеулу.

Присутствуют большие сомнения в успехе повторного саммита Трамп — Ким, то есть повторения провальной встречи в Ханое. Пока не видно готовности американцев ослаблять экономические санкции против КНДР, особенно после отправки северокорейских войск на войну против Украины. Встреча с Кимом позволит Трампу еще раз продемонстрировать красивое шоу, которое так любит новоизбранный президент, хотя и прогресса в вопросе денуклеаризации Корейского полуострова не предвидится.

Сама возможность повторной встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ина выглядит угрожающей, потому что в очередной раз доказывает диктатурам эффективность языка силы и шантажа. После первого саммита Трамп-Ким в 2018 году американский президент повысил геополитический статус северокорейского диктатора, который сразу после этого начал слишком активно действовать на международной арене, следствием чего стало привлечение Пхеньяна к российско-украинской войне.

Впереди Дональда Трампа ждет встреча с реальностью, где уже существует совместный союз автократий, рассматривающих американского президента как "руководителя вражеского государства", гегемонию которого нужно всеми способами разрушить. Судьба стабильности и выживаемости Западного мира зависит от скорости восприятия новым президентом США геополитических реалий, а также готовности противостоять диктатурам на всех фронтах.

В то же время Дональд Трамп, вероятно, будет иметь дело не только с разрешением российско-украинской войны, но и с многолетним конфликтом между континентальным Китаем и Тайванем.