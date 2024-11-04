Военные КНДР попали под первый обстрел в Курской области

Пока не известно, есть ли у них потери

Военные КНДР попали под обстрел в Курской области. Недавно их заметили в Курщине, где военные ВСУ проводят операцию.

По информации руководителя Центра противодействия дезинформации СНБО Андрея Коваленко, подразделения северокорейской армии попали под обстрел. И дополнительной информации о последствиях обстрелов, раненых или погибших он не сообщает.

По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, на территории Курщины находятся не менее 7000 военных из Северной Кореи. Госсекретарь США Энтони Блинкен называет большую цифру – до 8000 военнослужащих.

Южнокорейская газета The Korean Herald сообщает о финансовых условиях отправки военных КНДР. Каждый северокорейский солдат будет получать ежемесячную плату в размере 2000 долларов. При запланированной отправке 10 000 военных общая сумма годовых выплат превысит 200 миллионов долларов.

По информации корейской разведки, помимо военного контингента, в России работает около 4000 северокорейских рабочих. Их средняя заработная плата составляет около 800 долларов в месяц.

Операция в Курской области продолжается

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