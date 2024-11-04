ВСУ нанесли удар по войскам Ким Чен Ына: что известно о первом бое

Скоро станет понятно, что действительно представляют собой солдаты Пхеньяна

Северокорейские военнослужащие, которые приехали служить в российской армии, уже подверглись первым обстрелам. Инцидент произошел в Курской области.

Об этом сообщил глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко. Вместе с тем издание Financial Times сообщает, что представители ГУР тоже подтверждают эту информацию.

"Первые военные подразделения КНДР уже попали под обстрел в Курской области", — сообщил Коваленко.

FT отмечает, что в украинской разведке не предоставили других данных о том, чем закончилось столкновение. Однако там отметили, что силы КНДР находятся примерно в 50 километрах от украинской границы в казармах и готовятся вступить в бой в считанные дни.

При этом в ГУР отмечали, что россияне вооружили северокорейцев легким вооружением вроде 60-мм минометов, штурмовых винтовок, пулеметов и снайперскими винтовками, а также противотанковыми ракетами. У некоторых из них были замечены приборы ночного видения и тепловизоры.

Сейчас многие аналитики задаются вопросом о том, насколько эффективно себя покажут войска КНДР в боях против ВСУ, однако большинство из них сходится во мнении, что это неопытные "низкоранговые" бойцы.

"Скоро мы узнаем, насколько хорошо они могут сражаться", — приводит издание слова неназванного должностного лица.

Стоит отметить, что Пхеньян направил в Россию около 12 тысяч военных, из которых около 500 офицеров и трое генералов.

Как сообщалось ранее, в Сеуле сообщили, что большинство северокорейских солдат в России являются молодыми людьми немного старше 20 лет. Некоторые из них не достигли 20 лет и по южнокорейским меркам считаются несовершеннолетними.