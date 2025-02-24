"Как война России против Украины изменила Европу": В Литве обсудили, как еще помочь Украине в войне против РФ

В Каунасском военном музее имени Витаутаса Великого прошла дискуссия на тему "Как война России против Украины изменила Европу". Основная цель мероприятия — обсудить третью годовщину войны Российской Федерации против Украины и том, какой вклад это внесло в литовское общество, что еще Литва может сделать, чтобы продолжать поддерживать Украину.

Организатором мероприятия и модератором дискуссии выступил депутат Европейского парламента от Литвы (Renew Europe), член комитета по вопросам безопасности и обороны Пятрас Ауштрявичюс. В дискуссии приняли участие руководители Всеукраинской ассоциации "Кадетское содружество", волонтеры Вооруженных сил Украины и другие представители Литвы и Украины.

"Мы организовали дебаты, чтобы обсудить третью годовщину войны против Украины, агрессором которой, как мы знаем, является Российская Федерация. Какой вклад это внесло в литовское общество, что может сделать литовское общество, чтобы продолжать поддерживать Украину. И я думаю, что это очень хорошая инициатива, чтобы показать, просто напомнить, что здесь происходят реальные вещи — реальная война с реальными последствиями. Это хорошая идея — разобраться во всем этом периоде, потому что сейчас очень многое происходит рядом с нами. И мы должны это понять, впитать и просто суметь объединиться. Это событие рассказывает о том, что произошло три года назад. В феврале вся Европа и весь мир были потрясены тем, что мир уже не тот, что раньше. Порядок рушится, и Европа больше не в безопасности", — отметил депутат Европейского парламента от Литвы (Renew Europe), член комитета по вопросам безопасности и обороны Пятрас Ауштрявичюс.

"Вопрос о том, не устали ли мы поддерживать Украину, понятен, но он немного надоедает. Ситуация сейчас достаточно опасна, нам нужно подготовиться. Сегодня у нас есть роскошь — Украина продолжает воевать вместо нас. Литва действительно выделяется среди сторонников Украины, и мы демонстрируем свою добрую волю. Я с беспокойством смотрю на уроки, которые мы не усвоили. Мы видим нынешнее значение беспилотников в войне, но мы удивительно медленно осознаем их важность. Я бы хотел, чтобы уроки были усвоены", — резюмировал глава организации Blue/Yellow Йонах Охман.

После дискуссии Военный музей Витаутаса Магнуса пригласил участников на открытие выставки "Код нерушимый" (Unbreakable code), посвященной войне в Украине. На выставке представлены экспонаты из зоны боевых действий в Украине — форма российских террористов, их оборудование, запчасти российских ракет, связь и другое оборудование, боеприпасы и обломки ракет, обломки дронов, шлемы и бронеплиты, мины, средства наблюдения, различные документы.

Спонсором дискуссии стала политическая группа Европарламента Renew Europe. Партнеры: Ассоциация стрелков Литвы, Украинская ассоциация "Кадетское общество", Государственный научно-исследовательский институт испытаний и сертификации вооружения и военной техники, академическое сообщество ВСУ, Europe Direct Kaunas, клуб Kauno Rotary.