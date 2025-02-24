"Як війна Росії проти України змінила Європу": У Литві обговорили, як ще допомогти Україні у війні проти РФ

У Каунаському військовому музеї імені Вітаутаса Великого відбулася дискусія на тему "Як війна Росії проти України змінила Європу". Основна мета заходу — обговорити третю річницю війни Російської Федерації проти України і те, який внесок це зробило в литовське суспільство, що ще Литва може зробити, щоб продовжувати підтримувати Україну.

Організатором заходу та модератором дискусії виступив депутат Європейського парламенту від Литви (Renew Europe), член комітету з питань безпеки та оборони Пятрас Ауштрявічюс. У дискусії взяли участь керівники Всеукраїнської асоціації "Кадетська співдружність", волонтери Збройних сил України та інші представники Литви та України.

"Ми організували дебати, щоб обговорити третю річницю війни проти України, агресором якої, як ми знаємо, є Російська Федерація. Який внесок це зробило в литовське суспільство, що може зробити литовське суспільство, щоб продовжувати підтримувати Україну. І я думаю, що це дуже хороша ініціатива, щоб показати, просто нагадати, що тут відбуваються реальні речі — реальна війна з реальними наслідками. Це гарна ідея — розібратися в усьому цьому періоді, тому що зараз дуже багато чого відбувається поруч із нами. І ми маємо це зрозуміти, увібрати і просто зуміти об'єднатися. Ця подія розповідає про те, що сталося три роки тому. У лютому вся Європа і весь світ були приголомшені тим, що світ уже не той, що раніше. Порядок руйнується, і Європа більше не в безпеці", — зазначив депутат Європейського парламенту від Литви (Renew Europe), член комітету з питань безпеки та оборони Пятрас Ауштрявічюс.

"Питання про те, чи не втомилися ми підтримувати Україну, зрозуміле, але воно трохи набридає. Ситуація зараз досить небезпечна, нам потрібно підготуватися. Сьогодні в нас є розкіш — Україна продовжує воювати замість нас. Литва дійсно виділяється серед прихильників України, і ми демонструємо свою добру волю. Я із занепокоєнням дивлюся на уроки, які ми не засвоїли. Ми бачимо нинішнє значення безпілотників у війні, але ми напрочуд повільно усвідомлюємо їхню важливість. Я б хотів, щоб уроки були засвоєні", — резюмував голова організації Blue/Yellow Йонах Охман.

Після дискусії Військовий музей Вітаутаса Магнуса запросив учасників на відкриття виставки "Код непорушний" (Unbreakable code), присвяченої війні в Україні. На виставці представлено експонати із зони бойових дій в Україні — форма російських терористів, їхнє обладнання, запчастини російських ракет, зв'язок та інше обладнання, боєприпаси й уламки ракет, уламки дронів, шоломи та бронеплити, міни, засоби спостереження, різні документи.

Спонсором дискусії стала політична група Європарламенту Renew Europe. Партнери: Асоціація стрільців Литви, Українська асоціація "Кадетське товариство", Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, академічна спільнота ЗСУ, Europe Direct Kaunas, клуб Kauno Rotary.