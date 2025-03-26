"Вагнеровцы" не помогли: войска Судана выбили мятежников из столицы (фото)

Повстанцы отступили из столицы

Суданские мятежники "Сил быстрого реагирования" (RSF), которых поддерживает российская ЧВК "Вагнера", потерпели серьезное поражение. Правительственные войска оттеснили их от столичного аэропорта и окружили последнюю крупную позицию к югу от Хартума.

Об этом сообщает турецкое издание TRT. Отмечается, что лоялисты в пятницу смогли выбить мятежников от президентского дворца, прошлись через центр Хартума и двинулись на юг.

"На юге столицы наши силы окружили стратегический район Джебель Авлия с трех направлений: севера, юга и востока. Все направления уверенно продвигаются", — сообщил источник издания в правительственных войсках.

Позже информацию подтвердил глава армии Судана, генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан, который обратился к жителям страны с президентского дворца.

"Все кончено. Столица Хартум теперь свободна. Нам удалось освободить Хартум", — сказал он.

Абдель Фаттах аль-Бурхан в Хартуме

Несмотря на этот успех, ситуация в стране остается сложной. Карта ниже актуальна по состоянию на февраль 2024 года, однако на ней четко заметно, что RSF (желтые) контролируют значительные территории на западе страны. В то же время вооруженным силам Судана (красные) приходится к тому же иметь дело и с многочисленными группировками (зеленые), которые воюют за свои интересы.

Бои за Хартум

Как известно, RSF некогда были арабскими ополченцами, которые воевали против разных мятежников на западе Судана в начале 2000-х годов. В 2013 году суданский диктатор Омар аль-Башир дал им официальное признание и по сути превратил их в свою личную гвардию и использовал для выполнения "грязной работы". Они неоднократно обвинялись в этнических чистках, убийствах и изнасилованиях.

После падения аль-Башира в стране образовалась политическая нестабильность, которая вылилась в начало государственного переворота. RSF в апреле 2023 года захватили аэропорт Хартума. При этом на стороне боевиков даже засветились наемники российской ЧВК "Вагнера".

Стоит отметить, что Россия также поддерживает хорошие отношения с правительством Судана и, по странному стечению обстоятельств, в феврале 2025 года даже договорилась о создании в стране военно-морской базы.