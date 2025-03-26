"Вагнерівці" не допомогли: війська Судану вибили бунтівників зі столиці (фото)

Повстанці відступили зі столиці

Суданські заколотники "Сил швидкого реагування" (RSF), яких підтримує російська ПВК "Вагнера", зазнали серйозної поразки. Урядові війська відтіснили їх від столичного аеропорту та оточили останню велику позицію на південь від Хартума.

Про це повідомляє турецьке видання TRT. Зазначається, що лоялісти в п’ятницю змогли вибити бунтівників від президентського палацу, пройшлися центром Хартума і рушили на південь.

"На півдні столиці наші сили оточили стратегічний район Джебель Авлія з трьох напрямків: півночі, півдня та сходу. Усі напрямки впевнено просуваються", — повідомило джерело видання в урядових військах.

Пізніше інформацію підтвердив голова армії Судану генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан, який звернувся до жителів країни з президентського палацу.

"Все закінчено. Столиця Хартум тепер вільна. Нам вдалося звільнити Хартум", — сказав він.

Абдель Фаттах аль-Бурхан у Хартумі

Попри цей успіх, ситуація в країні залишається складною. Карта нижче є актуальною станом на лютий 2024 року, проте на ній чітко помітно, що RSF (жовті) контролюють значні території на заході країни. Водночас збройним силам Судану (червоні) доводиться мати справу з численними угрупованнями (зелені), які воюють за свої інтереси.

Бої за Хартум

Як відомо, RSF колись були арабськими ополченцями, які воювали проти різних бунтівників на заході Судану на початку 2000-х років. У 2013 році суданський диктатор Омар аль-Башир дав їм офіційне визнання і, по суті, перетворив їх на свою особисту гвардію і використовував для виконання "брудної роботи". Вони неодноразово звинувачувалися в етнічних чистках, вбивствах та зґвалтуваннях.

Після падіння аль-Башира у країні утворилася політична нестабільність, яка вилилася на початок державного перевороту. RSF у квітні 2023 року захопили аеропорт Хартума. При цьому на боці бойовиків навіть засвітилися найманці російської ПВК "Вагнера".

Варто зазначити, що Росія також підтримує добрі відносини з урядом Судану і, за дивним збігом обставин, у лютому 2025 навіть домовилася про створення в країні військово-морської бази.