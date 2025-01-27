Один из крупнейших городов ДР Конго захвачен боевиками: что там происходит и из-за чего начался конфликт (видео)

Давнее противостояние получило новый импульс

В Демократической Республике Конго (ДРК) внезапно обострился конфликт с повстанцами группировки М23. Боевики взяли под свой контроль один из крупнейших городов страны Гому (559 тысяч человек на 2019 год) и взяли ее под контроль.

Как сообщает The Guardian, боевики движения М23 дали силам ДРК в Гоме 48 часов на то, чтобы сложить оружие. Когда ультиматум выполнен не был, они вошли в город практически не встретив сопротивления.

"Мы призываем всех жителей Гомы сохранять спокойствие. Освобождение города было успешно проведено, и ситуация находится под контролем", — сообщили в соцсетях представители М23.

После этого в правительстве ДРК сообщили, что в городе были замечены подразделения сил армии Руанды.

На конфликт уже отреагировали в Украине. Например, глава ЦПД Андрей Коваленко отметил, что Китай в последнее время активно инвестировал в ДРК, в том числе и построив шахты по добыче полезных ископаемых.

Контекст

Разборки между М23 и правительством ДРК уходят корнями во времена геноцида в Руанде (1994). После того как повстанцы тутси смогли сбросить режим хуту, многие участники массовых убийств сбежали в ДРК (в те времена Заир), где осели в пограничных регионах.

Боевики хуту после этого организовали несколько вооруженных группировок и использовали ДРК для налетов на Руанду. В свою очередь многие этнические тутси, предки которых мигрировали в соседнюю страну еще 60-70-х годах, в ответ создали организацию CNDP (Национальный конгресс за оборону народа) для защиты своих интересов.

В конечном итоге, в 2009 году правительство ДРК смогло достичь соглашения о прекращении боевых действий. Однако в 2012 году от CNDP откололось движение М23, которое продолжает вооруженную борьбу.

М23 считается союзником правительства тутси в Руанде, которое видит в них инструмент противодействия боевикам хуту. Изначально движение считалось местной группировкой, однако вливание руандийских средств и оказание военной помощи сделало их инструментов воздействия на внутреннюю политику ДРК.

В М23 заявляют, что их целями является обеспечение большей автономии для восточных регионов Северное Киву и Южное Киву, защиты прав национальных меньшинств и проведения реформ, однако стоит понимать, что восточные регионы ДРК богаты на полезные ресурсы, вроде золота и колтана, используемого в производстве электроники.

Как сообщалось ранее, солдаты КНДР временно отошли от линии столкновения в Курской области. Вероятнее всего, это из-за больших потерь и потребности в подкреплении.