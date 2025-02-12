Судан и Россия договорились о военно-морской базе: соглашение близко к реализации

Военное присутствие РФ в Африке: Судан и Москва заключили соглашение

Судан и Россия провели ряд встреч по соглашению о создании военно-морской базы РФ. В результате встречи они достигли полного взаимопонимания по этому соглашению.

Об этом заявил министр иностранных дел Судана Али Юсеф Шариф после переговоров в Москве с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

"Мы полностью согласовали все вопросы. Здесь нет никаких трудностей или недоразумений. Мы договорились обо всем", — сказал Али Юсеф Шариф в комментарии для журналистов.

Соглашение о создании на территории Судана пункта материально-технического обеспечения Военно-морского флота РФ было подписано еще в 2020 году, когда в стране действовало предыдущее руководство. Однако документ до сих пор не был ратифицирован.

Согласно условиям этого соглашения, на базе могут одновременно находиться до 300 российских военных, а также не более четырех кораблей. База станет важным стратегическим объектом, как утверждает Россия, поскольку позволит усилить военно-морское присутствие в регионе и обеспечить логистическую поддержку кораблей.

Ранее глава МИД Судана Али Садик Али отмечал, что процесс ратификации соглашения планировали рассмотреть после предстоящих в 2024 году президентских выборов. Однако в сентябре стало известно, что голосование было перенесено вплоть до декабря 2026 года. Это означает, что официальное утверждение соглашения может затянуться еще на несколько лет.

Судан располагает стратегическим расположением на побережье Красного моря, что делает его важным партнером для стран, заинтересованных в военно-морском присутствии в регионе. По оценкам экспертов, это соглашение может существенно укрепить позиции России в Африке и будет способствовать развитию военного сотрудничества между Москвой и Хартумом.

Однако остается открытым вопрос о том, как на это соглашение отреагируют западные страны и другие игроки, у которых есть интересы в регионе. США и ЕС могут расценить расширение военного присутствия России как угрозу и попытаться воспрепятствовать реализации договоренностей. В то же время, Судан, переживающий сложную политическую и экономическую ситуацию, надеется получить выгодные условия сотрудничества с РФ в сфере безопасности и обороны.

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