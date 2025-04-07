На Западе многие не знают, что "Росатом" — это государственная компания, которая играет ключевую роль в поддержке и развитии ВПК России. Необходимо разоблачать деятельность компании в Европе и других западных странах, чтобы европейские компании просто не могли себе позволить сотрудничество с "Росатомом". А также странам ЕС необходимо снижать зависимость от всего, что может поставлять компания "Росатом", включая услуги по утилизации ядерных отходов и строительство атомных электростанций.

Об этом в комментарии Guildhall рассказала депутат Европейского парламента от Чехии (Group of the Greens/European Free Alliance) Маркета Грегорова.

"Мы должны понимать, что "Росатом" — это государственная, а не частная компания. Под брендом "Росатома" находится более 300 предприятий… Многие люди (на Западе. — Ред.) вообще не знают о деятельности "Росатома" и о том, что это не просто энергетическое агентство — что у него действительно есть щупальца в самых разных сферах. И мы должны называть вещи своими именами, разоблачать и стыдить (деятельность "Росатома". — Ред.), показывать, что это реальная проблема и что европейские компании не должны с ними сотрудничать. Так что даже если страна напрямую не вводит санкции, давление должно быть таким, чтобы европейские компании просто не могли себе позволить сотрудничество с "Росатомом", — отметила чешская депутат.

"И, конечно, как и во всем, что касается России, необходимо снижать зависимость от всего, что может предоставлять "Росатом". Это может касаться даже таких, казалось бы, незначительных вещей, как утилизация ядерных отходов собственными силами или иным способом. Если государство или компания в Европе нуждается в "Росатоме" — это уже проблема. Ведь есть и другие компании, и их довольно много… Сейчас в Европейском Союзе идет активная дискуссия о том, как диверсифицировать энергетику. Большинство выступает за увеличение доли атомной энергии — или, скажем, за более стабильную ядерную модель и так далее. А это, в свою очередь, означает, что открывается окно возможностей для разговоров о безопасности. И именно сейчас — идеальный момент для этого. Мы одновременно обсуждаем возобновляемую энергию, ядерную энергетику и безопасность. И можем наконец объединить эти темы",— резюмировала политик.

Напомним, что ранее Центр оборонных реформ выпустил доклад под названием "Военные дела "Росатома": производство ядерного и конвенционного оружия". В этом расследовании приводятся доказательства, что "Росатом" производит ядерные и обычные вооружения. Таким образом, государственная корпорация "Росатом" играет ключевую роль в поддержке и развитии военно-промышленного комплекса (ВПК) Российской Федерации. При этом введенные против нее международные санкции остаются ограниченными и фрагментарными, несмотря на ее стратегическое значение для российской военной машины. Введение же комплексных и скоординированных санкций Запада против "Росатома" и его дочерних структур станет важным шагом в усилиях по сдерживанию военного потенциала России и ее глобального влияния.