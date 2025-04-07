На Заході багато хто не знає, що "Росатом" — це державна компанія, яка відіграє ключову роль у підтримці та розвитку ВПК Росії. Необхідно викривати діяльність компанії в Європі та інших західних країнах, щоб європейські компанії просто не могли собі дозволити співпрацю з "Росатомом". А також країнам ЄС необхідно знижувати залежність від усього, що може постачати компанія "Росатом", включно з послугами з утилізації ядерних відходів і будівництвом атомних електростанцій.

Про це в коментарі Guildhall розповіла депутатка Європейського парламенту від Чехії (Group of the Greens/European Free Alliance) Маркета Грегорова.

"Ми повинні розуміти, що "Росатом" — це державна, а не приватна компанія. Під брендом "Росатому" перебуває понад 300 підприємств… Багато людей (на Заході. — Ред.) взагалі не знають про діяльність "Росатому" і про те, що це не просто енергетична агенція, — що в неї справді є щупальця в найрізноманітніших сферах. І ми повинні називати речі своїми іменами, викривати і соромити (діяльність "Росатому". — Ред.), показувати, що це реальна проблема, і що європейські компанії не повинні з ними співпрацювати. Тож навіть якщо країна напряму не запроваджує санкції, тиск має бути таким, щоб європейські компанії просто не могли собі дозволити співпрацю з "Росатомом", — зазначила чеська депутатка.

"І, звичайно, як і в усьому, що стосується Росії, необхідно знижувати залежність від усього, що може надавати "Росатом". Це може стосуватися навіть таких, здавалося б, незначних речей, як утилізація ядерних відходів власними силами чи в інший спосіб. Якщо держава чи компанія в Європі потребує "Росатому" — це вже проблема. Адже є й інші компанії, і їх доволі багато… Зараз у Європейському Союзі триває активна дискусія про те, як диверсифікувати енергетику. Більшість виступає за збільшення частки атомної енергії — або, скажімо, за більш стабільну ядерну модель тощо. А це, своєю чергою, означає, що відкривається вікно можливостей для розмов про безпеку. І саме зараз — ідеальний момент для цього. Ми одночасно обговорюємо відновлювану енергію, ядерну енергетику та безпеку. І можемо нарешті об'єднати ці теми", — резюмувала політик.