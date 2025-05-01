Редкого кенгуру-альбиноса нашли в 15 тысяч км от Австралии (фото)

Белые кенгуру-альбиносы очень редкие

Кенгуру вышли за пределы Австралии и покоряют мир. Как только появилось сообщение о ДТП с этим животным в США, как редкого кенгуру с альбинизмом нашли в лесах Великобритании в 15 тысячах километров от родного дома. Животное было в плохом состоянии — ранено и истощено.

В Королевском обществе предотвращения жестокого обращения с животными говорят, что валлаби мог убежать из частной фермы, или его могли выпустить умышленное, хоть животное и не местное. Законом это запрещено. Диких кенгуру время от времени регистрируют по всей стране.

Кенгуру обнаружили в колючих кустах

Кенгуру-альбиноса будут держать 14 дней до появления владельца

Альбинизм – редкая черта у валлаби. Она проявляется в 1 на 100 тысяче случаев. В Украине были свои белые кенгуру. Раньше такие животные были и в Ивано-Франковской области, и в Подольском зоопарке, и в Киевской области, но по ряду обстоятельств их больше не увидеть.

Кенгуру-альбинос обычно лучше выживают в зоопарках, а не в дикой природе. В обычных условиях они быстро становятся добычей хищных животных из-за своего цвета. Также они склонны болеть и могут даже обгореть на солнце.

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