У Трампа не верят, что Путин пойдет на мир до этого момента: когда ждать окончания войны

Многое будет зависеть от ситуации на фронте, позиции Кремля и дальнейших действий США

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Госсекретарь США Марко Рубио сомневается, что российский глава Владимир Путин согласится на мирное соглашение по Украине до весны 2027 года. Не уверен американский чиновник и в том, что глава Кремля приедет на декабрьский саммит G20 в Майами, несмотря на приглашение Дональда Трампа.

Об этом сообщил журналист Радио Свобода Алекс Рауфоглу. Он сослался на трех высокопоставленных европейских чиновников, с которыми пообщался во время встречи министров иностранных дел G20 в Атланте.

Что Рубио рассказал западным дипломатам

По словам источников журналиста, в последние два дня Рубио в частных беседах с западными дипломатами выражал сомнения в том, что Путин примет участие в декабрьском саммите G20 во Флориде.

После этих разговоров у европейских представителей сложилось впечатление: глава Госдепартамента США не верит, что российский президент согласится на какое-либо соглашение по Украине до весны 2027 года.

Еще один важный вопрос – возможные гарантии безопасности для Киева. По информации Рауфоглу, Рубио назвал вступление Украины в НАТО нереалистичным в краткосрочной перспективе и заявил, что Путин никогда на это не согласится.

Собеседники журналиста также утверждают, что американский госсекретарь считает: даже полный контроль России над Донбассом не удовлетворит территориальные аппетиты Кремля.

Публично Рубио тоже не выражал уверенности в скором завершении войны. 31 октября, отвечая на вопросы журналистов после встречи G20 в Атланте, он заявил, что не знает, удастся ли добиться мира путем переговоров.

"Я не думаю, что кто-либо здесь утверждает, что мы находимся на пороге переговорного урегулирования", – подчеркнул глава Госдепартамента.

Пост Алекса Рауфоглу в Х

Пост Алекса Рауфоглу в Х

Что думает ChatGPT: закончится ли война весной 2027 года

"Телеграф" попросил ChatGPT оценить, может ли война России против Украины завершиться весной 2027 года. По оценке искусственного интеллекта, март–апрель и правда могут стать важным периодом для дипломатии, но вероятность полноценного мирного соглашения к этому времени остается неопределенной.

Реалистичнее выглядит активизация переговоров и попытки договориться хотя бы о временном прекращении огня. Многое будет зависеть от итогов зимней кампании. Если российская армия не добьется существенных успехов на фронте, а удары по украинской энергетике не принесут Москве ожидаемого результата, расчеты Кремля на продолжение войны могут измениться.

На ситуацию также повлияют экономическое положение России, санкционное давление и готовность администрации Дональда Трампа продолжать дипломатическое и политическое давление на Москву.

Возможен и противоположный сценарий. Если российское руководство решит, что дальнейшие боевые действия улучшат его позиции на переговорах, война может продолжиться и после весны. Серьезными препятствиями останутся территориальные требования Кремля и вопрос гарантий безопасности Украины.

По оценке ChatGPT, весна 2027 года скорее станет временем активизации переговоров или попытки добиться перемирия, чем окончательного завершения войны. Даже если сторонам удастся договориться о прекращении огня, это еще не будет означать полноценного мира.

Ориентировочные оценки вероятности завершения войны к весне 2027 года выглядят так:

Полноценное мирное соглашение до июня 2027 года – 10–15%.

Устойчивое прекращение огня или перемирие – 25–30%.

Активизация переговоров без реального прекращения боевых действий – 40–45%.

Продолжение войны без существенного дипломатического прорыва – 20–25%.

Весна 2027 года может стать временем активизации переговоров, но не завершения войны. Инфографика: "Телеграф" / ИИ

Как сообщал "Телеграф", Россия отвергла предложение президента Украины Владимира Зеленского полностью прекратить огонь на 60 дней, чтобы провести выборы. Это показывает, что согласие на ограниченное перемирие нельзя считать гарантированным условием прекращения огня в 2027 году – об этом говорили в октябре 2026 года. На ожидания участников, делавших ставки на сроки соглашения о прекращении огня на международной интернет-платформе, влияла дипломатическая активность президента США Дональда Трампа. Однако ни Киев, ни Москва не подтвердили объявленное энергетическое перемирие, а удары по украинским энергетическим объектам продолжились. Этот эпизод скорее говорит о неопределенности перспектив, чем о достигнутом перемирии.