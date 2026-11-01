Взрывы гремели от Киева до Львова, разрушен исполком: как Украина пережила новую атаку дронов

Массированный налет продолжался до утра

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В ночь на 1 ноября российские войска продолжили массированную атаку на Украину ударными беспилотниками, в том числе реактивными. Воздушная тревога охватила ряд регионов, в нескольких городах слышали взрывы, силы противовоздушной обороны работали по вражеским целям. В Краматорске в результате российского удара разрушено здание исполкома.

Россия ударила по Краматорску

Поздно вечером 31 октября российские войска нанесли авиаудар по Краматорску Донецкой области.

В результате атаки разрушено здание исполнительного комитета городского совета на площади Мира.

Об этом сообщил начальник Краматорской городской военной администрации Александр Гончаренко. По его словам, здание пережило оккупацию 2014 года, штурмы и освобождение города.

"Здесь была история, дух машиностроения, революции, жизнь города и его планы. Фундамент украинского Краматорска", – написал он.

Разрушение здания в Краматорске стало одним из последствий российской атаки

Последствия атаки на Киев

Вечером 31 октября российские беспилотники добрались и до столицы.

В Дарницком районе дрон упал на открытой территории. В Деснянском районе после падения беспилотника начался пожар на нежилой территории: загорелись припаркованные автомобили.

Огонь распространился примерно на 20 квадратных метров. Спасатели ликвидировали пожар. По предварительным данным, погибших и пострадавших не было.

Повреждения в Черкасской области

Во время ночной атаки в Черкасской области пострадали жилые дома и хозяйственные постройки.

Глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец сообщил, что в Золотоношском районе взрывной волной и обломками повреждены как минимум семь частных домовладений.

В регионе работали силы противовоздушной обороны. О пострадавших не сообщали.

Где слышали взрывы и куда направлялись дроны

Атака началась вечером 31 октября и продолжилась после полуночи. Российские беспилотники двигались сразу по нескольким направлениям, в том числе в сторону центральных и западных регионов.

По данным Воздушных сил ВСУ, в течение ночи угрозу фиксировали в следующих областях:

Киевская область и Киев. Беспилотники, в том числе реактивные, направлялись на Бровары, Ирпень, Обухов, Белую Церковь, Борисполь и другие населенные пункты. В столице также сообщали о движении дронов с южного и юго-восточного направлений.

Беспилотники двигались в направлении Черкасс, Золотоноши, Звенигородки, Смелы и других населенных пунктов. Ночью в Черкассах раздавались взрывы.

Винницкая область. Угрозу фиксировали в районе Винницы, Жмеринки, Калиновки, Немирова, Тыврова и других населенных пунктов.

Дроны направлялись на Полтаву, Лубны, Лохвицу, Ромодан и Великую Багачку.

Днепропетровская область. Беспилотники фиксировали в направлении Днепра, Павлограда, Каменского и Синельниковского района.

Западные области. Утром 1 ноября новые группы БПЛА двигались через Ровненскую область в сторону Волыни, а также из Тернопольской области – в направлении Львовщины. Во Львове сообщали о работе ПВО.

Атака продолжалась утром

По состоянию на 04:40 1 ноября воздушная угроза сохранялась. Новые группы ударных беспилотников, в том числе реактивных, фиксировали в направлении Волынской, Львовской, Полтавской и других областей.

Около 04:27 сообщали о работе ПВО во Львове. Также фиксировали беспилотники, которые двигались в сторону Костополя и далее – Волыни.

Как сообщал "Телеграф", российский беспилотник попал в 25-этажный жилой дом в Дарницком районе Киева на уровне 12–16-го этажей. Утром 21 октября дрон типа "Шахед" ударил по 24-этажному дому в Святошинском районе. Эти случаи показывают, что предыдущие атаки затрагивали жилые многоэтажки в разных частях столицы. В Святошинском районе погибли два человека. Для пострадавших развернули штаб: там можно было подать заявление на материальную помощь и получить консультации о компенсациях за повреждённое имущество и государственных программах поддержки.