Один из крупнейших НПЗ России под ударом: на нефтяном гиганте серьезный пожар (видео)

Кадры с огнем начали распространяться около 4 утра

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В ночь на 1 ноября атаке дронов подвергся город Кстово в Нижегородской области России. После ударов на местном нефтеперерабатывающем заводе вспыхнул крупный пожар.

Информацию об этом публикует Telegram-канал "Eхilenova+".

Кадры пожара и сообщения о взрывах

Около 4 утра в соцсетях начали массово публиковать видео пожара в Кстове. Местные жители сообщали о взрывах. Удар пришёлся по Кстовскому НПЗ. На видео огонь виден сразу в нескольких местах.

Предварительно, пожар после атаки возник в районе установок АВТ-6, АВТ-5 и висбрекинга гудрона или установки 35/11-600. Более точную картину можно будет получить после появления спутниковых снимков.

Местные власти не комментировали происходящее.

Ограничения полётов и мощность завода

На фоне этих событий Росавиация объявила об ограничениях в работе аэропортов – как минимум в Нижнем Новгороде.

"Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" – предприятие топливно-масляного профиля в Кстово, введённое в строй в 1958 году. Входит в состав ПАО "Лукойл". Завод перерабатывает смесь нефти из Западной Сибири и Татарстана. Нефть на завод поступает по двум нефтепроводам: Альметьевск – Нижний Новгород и Сургут – Полоцк. Готовая продукция отгружается железнодорожным, автомобильным и речным транспортом, а также по трубопроводу.

Завод перерабатывает порядка 15–17 млн тонн нефти. Это делает его одним из ключевых НПЗ в стране.

Кстовский НПЗ – одно из ключевых нефтеперерабатывающих предприятий России

Производит основные виды топлива:

бензин

дизель

керосин, битум, масла и др.

Таким образом, НПЗ напрямую влияет на топливный рынок на территории России.

Крупный нефтеперерабатывающий комплекс – объект, о котором идет речь в сообщении об атаке

С начала полномасштабной войны в Украине этот НПЗ дроны уже атаковали неоднократно:

В ночь на 29 января 2025 года дроны атаковали промышленную зону в городе Кстово.

12 марта 2025-го произошла новая атака дронов, что привело к повреждению одной из ректификационных колонн наибольшей установки первичной переработки.

В ночь на 13 июля 2025 года дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод в Кстово, вызвав пожар и отключение электроэнергии в нескольких районах.

В ночь на 4 ноября 2025 года предприятие было атаковано неизвестными беспилотниками. В результате произошел пожар.

7 июня 2025 года после ряда взрывов пожар вспыхнул на битумном заводе, принадлежащем компании "Лукойл".

В ночь на 5 апреля 2026 года после атаки беспилотников на территории нефтеперерабатывающего завода "Лукойл" произошло масштабное возгорание.

18 апреля и ночью на 20 мая 2026 года БПЛА вновь атаковали НПЗ. Пожар вспыхнул на установке первичной перегонки нефти ЭЛОУ-АВТ-6. 20 мая НПЗ частично приостановил переработку нефти. По данным агентства Reuters после атаки украинского дрона 20 мая, была остановлена ​​основная установка CDU-6, которая обеспечивает более половины мощностей предприятия. Установка способна перерабатывать около 25,7 тыс. тонн нефти в сутки, что эквивалентно примерно 190 тыс. баррелям. Это составляет 53% общей мощности завода.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что будет после возобновления ударов Украины по российским НПЗ. Есть три сценария развития событий.