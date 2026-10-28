В "АТБ" снизили цены на кофе, мясо, сладости и бытовую химию: на какие товары действует скидка до 50% на этой неделе

Местами экономия составит более 500 грн.

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В украинской сети супермаркетов "АТБ" действуют скидки на продукты питания, напитки, бытовую химию и товары для ухода. На отдельных позициях можно сэкономить более 200 грн, а акционные предложения, согласно предоставленному перечню, действуют по 3 ноября включительно.

Среди самых выгодных предложений – кофе, мясные изделия, шоколад, алкогольные напитки и средства для стирки. Например, кофе Nescafe Classic, колбаса "М’ясна історія" и виски Johnnie Walker Red Label продаются со скидками, позволяющими сэкономить более 100 грн на одной упаковке. Подробнее об этом написал "Телеграф"

Кофе и чай

Среди товаров в категории кофе больше всего привлекают внимание такие предложения:

Кофе 230 г Nescafe Classic растворимый гранулированный – со скидкой 33% стоит 272,90 грн вместо примерно 407 грн. Экономия составляет около 134 грн.

– со скидкой 33% стоит 272,90 грн вместо примерно 407 грн. Экономия составляет около 134 грн. Кофе 200 г Ambassador Premium натуральный растворимый сублимированный – со скидкой 48% стоит 247,50 грн вместо 477,50 грн. Экономия – 230 грн.

– со скидкой 48% стоит 247,50 грн вместо 477,50 грн. Экономия – 230 грн. Кофе 1 кг Ambassador Majestic в зернах – со скидкой 48% стоит 551,90 грн вместо 1063,70 грн. Экономия – 511,80 грн.

– со скидкой 48% стоит 551,90 грн вместо 1063,70 грн. Экономия – 511,80 грн. Кофе 280 г Jacobs Monarch растворимый сублимированный – со скидкой 41% стоит 409,90 грн вместо 699,90 грн. Экономия – 290 грн.

В сети "АТБ" действуют скидки на кофе Ambassador и Jacobs

На чай Lovare также действуют скидки 35%: упаковки с 24–25 пакетиками стоят примерно 56,60–59,90 грн в зависимости от разновидности.

В "АТБ" со скидками продают чай Lovare и кофе Nescafe Classic

Мясо, колбасы и рыба

В этой категории больше всего можно сэкономить на ветчине, колбасе и курином рулете:

Ветчина "Своя лінія" Экстра – 323,89 грн вместо примерно 463 грн, скидка 30%. Экономия – около 139 грн.

– 323,89 грн вместо примерно 463 грн, скидка 30%. Экономия – около 139 грн. Колбаса "М’ясна історія" Салями Люкс полукопченая – 289,89 грн вместо примерно 408 грн, скидка 29%. Экономия – около 118 грн.

– 289,89 грн вместо примерно 408 грн, скидка 29%. Экономия – около 118 грн. Рулет "Своя лінія" куриный – 329,99 грн вместо примерно 440 грн, скидка 25%. Экономия – около 110 грн.

– 329,99 грн вместо примерно 440 грн, скидка 25%. Экономия – около 110 грн. Сардельки "З Печі" из мяса птицы "Запечені" – 231,89 грн вместо примерно 327 грн, скидка 29%. Экономия – около 95 грн.

– 231,89 грн вместо примерно 327 грн, скидка 29%. Экономия – около 95 грн. Сосиски 0,82 кг "Своя лінія" Докторские фермерские вареные – 157,90 грн вместо примерно 226 грн, скидка 30%. Экономия – около 68 грн.

На колбасы и мясные изделия в "АТБ" действуют скидки по 3 ноября включительно

Среди замороженных продуктов также есть акционные предложения: пельмени Valesto с телятиной и курицей, 800 г, стоят 108,50 грн вместо 180,90 грн, а куриные наггетсы "Легко!", 500 г, – 97,90 грн вместо 150,50 грн.

Сладости и снеки

На шоколад Milka действует скидка 42%. В частности, молочный шоколад Milka 276 г с начинкой со вкусом карамели, арахиса и воздушного риса стоит 149,90 грн вместо 259,90 грн. Такая же акционная цена установлена на молочный шоколад Milka 300 г с начинкой со вкусом ванили и печеньем Oreo и шоколад Milka Nussini 270 г с ореховой пастой, измельченным фундуком и вафлей.

Среди других предложений:

Конфеты Roshen Ko-Ko Choco White на развес – 292,90 грн вместо примерно 401 грн, скидка 27%. Экономия – около 108 грн.

– 292,90 грн вместо примерно 401 грн, скидка 27%. Экономия – около 108 грн. Конфеты Roshen "Ромашка" – 204,90 грн вместо примерно 281 грн, скидка 27%. Экономия – около 76 грн.

– 204,90 грн вместо примерно 281 грн, скидка 27%. Экономия – около 76 грн. Конфеты "Своя лінія" Cocos Paradise на развес – 187,90 грн вместо примерно 250,50 грн, скидка 25%. Экономия – около 62,60 грн.

– 187,90 грн вместо примерно 250,50 грн, скидка 25%. Экономия – около 62,60 грн. Печенье Roshen Lovita 420 г со вкусом вишни или апельсина – по 85,90 грн вместо примерно 128 грн, скидка 33%.

Скидки в "АТБ" распространяются на конфеты Roshen Ko-Ko Choco White и "Ромашка"

Бытовая химия и средства для ухода

Значительные скидки действуют и на товары для стирки и ухода за одеждой:

Кондиционер для белья Silan "Небесная свежесть" / "Сенситив и детский", 1,408 л – 136,90 грн вместо 269,90 грн, скидка 49%. Экономия – 133 грн.

– 136,90 грн вместо 269,90 грн, скидка 49%. Экономия – 133 грн. Синтетическое моющее средство Ariel Color "Экстрасила очищения", 10 капсул по 24,5 г – 175,90 грн вместо 321,30 грн, скидка 45%. Экономия – 145,40 грн.

– 175,90 грн вместо 321,30 грн, скидка 45%. Экономия – 145,40 грн. Синтетическое моющее средство Ariel Color, 19 капсул – 327,90 грн вместо 598,40 грн, скидка 45%. Экономия – 270,50 грн.

– 327,90 грн вместо 598,40 грн, скидка 45%. Экономия – 270,50 грн. Шампунь Gliss Kur Oil Nutritive, 400 мл – 149 грн вместо 234,50 грн, скидка 36%.

– 149 грн вместо 234,50 грн, скидка 36%. Шампунь Gliss Kur Ultimate Repair для очень поврежденных и сухих волос, 400 мл – 149 грн вместо 234,50 грн, скидка 36%.

Также со скидками продаются средства для чистки унитаза Bref Activ, спреи для удаления жира GALAX das PowerClean и средство для мытья посуды Fairy.

В "АТБ" действуют скидки на средства для стирки и ухода за одеждой

Другие выгодные предложения

В других категориях также есть товары, на которых можно сэкономить значительные суммы:

Виски 0,5 л Johnnie Walker Red Label, 40% – 439 грн вместо примерно 655 грн, скидка 33%. Экономия – около 216 грн.

– 439 грн вместо примерно 655 грн, скидка 33%. Экономия – около 216 грн. Сухой корм Friskies для активных взрослых собак, 2,4 кг – 189,90 грн вместо примерно 283 грн, скидка 33%. Экономия – около 93,50 грн.

– 189,90 грн вместо примерно 283 грн, скидка 33%. Экономия – около 93,50 грн. Подгузники-трусики для взрослых Tena Pants Normal Large, 10 шт. – 249,90 грн вместо 380 грн, скидка 34%. Экономия – 130,10 грн.

– 249,90 грн вместо 380 грн, скидка 34%. Экономия – 130,10 грн. Подгузники-трусики для взрослых Tena Pants Normal Medium, 10 шт. – 219,90 грн вместо 335 грн, скидка 34%. Экономия – 115,10 грн.

– 219,90 грн вместо 335 грн, скидка 34%. Экономия – 115,10 грн. Пиво "Повна діжка" М’яке світле, 0,9 л – 36,50 грн вместо 64,40 грн, скидка 43%.

– 36,50 грн вместо 64,40 грн, скидка 43%. Безалкогольный напиток "Живчик" со вкусом груши, 1 л – 27,80 грн вместо 42,80 грн, скидка 35%.

Когда заканчиваются скидки

Согласно предоставленному перечню, акционные цены в "АТБ" действуют по 3 ноября включительно. Больше всего на одной покупке можно сэкономить на зерновом кофе Ambassador Majestic, капсулах Ariel Color, растворимом кофе Jacobs Monarch и виски Johnnie Walker Red Label.

Перед покупкой стоит проверить цену и наличие товара в конкретном магазине: ассортимент и условия акций могут различаться.

Ранее "Телеграф" рассказывал о экзотическом товаре из "АТБ", который стал настоящим хитом и теперь продается еще и со скидкой.