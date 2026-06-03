Под ударом могли быть ракетные корабли: что известно об атаке на Кронштадтскую базу в РФ (карта)

Под ударом оказалась одна из ключевых военно-морских баз России

Санкт-Петербург встретил 3 июня взрывами. Кроме пожара на нефтяном терминале под атакой также Кронштадт — город на острове Котлин, входящий в Санкт-Петербург. Там расположен порт и завод. Именно Кронштадт – одна из двух баз Балтийского флота России.

"Телеграф" собрал все, что известно о взрывах. Президент Владимир Зеленский сообщил, что до пораженного Петербургского нефтяного терминала около 1100 км. Он также подтвердил удар по Кронштадтской базе, отметив "чисто военные цели".

По данным командующего Силами беспилотных систем Роберта Бровди, нефтяной терминал "Санкт-Петербург" стал 20 пораженным нефтяным объектом в течение 33 суток с 1 мая по 3 июня.

Корабль и завод: во что могли попасть в Кронштадте

Кронштадт – одна из двух главных баз Балтийского флота РФ. Военно-морская база и стоянка кораблей расположены непосредственно в черте города, а военные корабли у причалов являются одной из его наиболее заметных особенностей. По данным российского оппозиционера Александра Невзорова, беспилотники нанесли удар по всей территории базы.

В Кронштадте в основном базируется около 20-25 постоянных боевых единиц и катеров, а также несколько десятков вспомогательных судов обеспечения. Наибольшие ударные силы флота дислоцируются в Балтийске (Калининградская область). Кронштадт – пункт базирования охраны водного района, судоремонта и подготовки кадров.

Дым над Кронштадтом/ Фото: Невзоров в телеграмме

Невзоров также заявил о возможном поражении четырех кораблей Балтийского флота в порту Кронштадта. Среди вероятно уничтоженных кораблей — "фрегат Б-586 "Кронштадт" и эсминец "Адмирал Левченко". Отметим, что Б-586 "Кронштадт" — это обозначение российской подводной лодки, переданной флоту только в 2024 году. Что касается эсминца, то у него уже были многочисленные проблемы, в частности из-за того, что он работал на украинских двигателях, которые Россия не смогла заменить. Корабль ремонтировали в 2022 году, а в 2024 году уже на нем произошел пожар.

Эсминец "Адмирал Левченко"/ Фото: Википедия

Совладелец и CEO компании "Файер Пойнт" Денис Штилерман говорит, что в Кронштадте попали по меньшей мере два корабля-ракетоносителя. Заметим, это могло произойти как в бухте, так и на верфи. Есть данные о попадании в Кронштадтский морской завод — одно из крупнейших судоремонтных предприятий России. В Балтийском флоте есть несколько кораблей, которые могут пускать ракеты "Калибр", в том числе фрегат "Адмирал Григорович" (проект 11356Р) или МРК проекта 21631 "Буян-М", время от времени проходящие обслуживание на верфи завода.

Пораженный завод в Санкт-Петербурге/ Фото: Exilenova+

Ранее "Телеграф" рассказывал об украинской антибаллистической ракете, которая станет частью нового ЗРК "Фрея". Первые испытания запланированы на июнь.