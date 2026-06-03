В поезде нет кондиционера в жару? Можно ли заставить "Укрзализныцю" вернуть деньги (документ)

Вагоны обозначаются специальной пиктограммой "снежинка"

Летом многие выбирают для поездки вагоны "Укразлизныци", которые оснащены кондиционерами. Но если в итоге система охлаждения окажется неисправной, смогут ли пассажиры рассчитывать на компенсацию или возврат части стоимости билета?

Детально об этом "Телеграфу" рассказали в Департаменте информационной политики и стратегических коммуникаций за поручением АО "Укрзализныця" в ответ на соответствующий официальный запрос издания.

Мы поинтересовались:

сколько пассажирских вагонов поездов оборудованы кондиционерами

в какие вагоны ставят кондиционеры прежде всего (люкс/СВ, купейные, плацкарт)

сколько вагонов еще нуждаются в установке кондиционеров

можно ли добиться пересчета стоимости билета, если вагон должен быть оборудован кондиционером, но он отсутствует или не работает в жару.

В документе говорится, что в настоящее время кондиционеры есть в 933 спальных вагонах и в 100 скоростных поездов. Это 71% вагонов, которые сегодня выходят в рейс.

"Вагоны с кондиционерами обозначаются специальной пиктограммой "снежинка" в мобильном приложении и на официальном сайте "Укрзализныци" во время покупки билета. Это позволяет пассажирам заранее получить информацию о наличие исправной и стабильно работающей системы кондиционирования" — отметили в "УЗ".

Вагон "Укрзализныци" с кондиционером

Значок, обозначающий вагон с кондиционированием. Инфографика: "Укрзализныця" / Facebook

Кроме того, компания устанавливает батареи повышенной емкости, которые обеспечивают до трех дополнительных часов работы кондиционера во время стоянки. Благодаря этому вагон охлаждается еще до посадки пассажиров. Такую модернизацию уже прошли 59 вагонов.

"Кроме того, в течение 2025 года был получен и введен в эксплуатацию 51 новый пассажирский вагон, а по состоянию на май 2026 года – еще 12. Все они оснащены кондиционерами независимо от типа вагона — плацкартного, купейного или люкс. До конца года планируется получить еще 48 новых вагонов", — поделились в компании.

Вагон "Укрзализныци" с кондиционером. Фото: "УЗ" / Facebook

При этом в "УЗ" напоминают о масштабе вызовов, с которыми ей приходится сталкиваться. За время полномасштабного вторжения враг уничтожил 46 пассажирских вагонов. Еще более 200 вагонов и один поезд "Интерсити+" ожидают ремонта после обстрелов, атак дронов и транспортных приключений. Дополнительно около 1050 вагонов нуждаются в обследовании и постепенном вывод из эксплуатации через возраст и техническое состояние.

Вагоны с кондиционером. Инфографика: "Укрзализныця"

"Поэтому, несмотря на системное обновление подвижного состава и подготовку к летнему сезону, Укрзализниця не может обеспечивать перевозку исключительно новыми или модернизированными вагонами. Спрос на путешествия растет гораздо быстрее, чем парк вагонов, доступных для эксплуатации", — говорится в документе.

Официальный ответ "УЗ" для "Телеграфа"

Пассажиров просят обращать внимание на отметку со "снежинкой" во время выбора места в вагоне летом. При этом важно понимать, что билет стоит одинаково независимо от кондиционера, так как он не является отдельной платной опцией в билете. Поэтому отсутствие или поломка кондиционера сами по себе не создают автоматического права на возврат части стоимости билета.

Вернут ли деньги за билет, если не работает кондиционер в вагоне "УЗ". Инфографика: "Телеграф" / ИИ

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что "Укрзализныце" предложили интересно модернизировать вагоны.