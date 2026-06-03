Украина поразила носитель ракет РФ на базе Балтийского флота: что известно о корвете "Бойкий"

Поражён корабль, ранее сопровождавший танкеры теневого флота России

Украинские дроны посетили Кронштадт в Санкт-Петербурге, одной из баз Балтийского флота России. Одна из пораженных целей – носитель ракет корвет "Бойкий".

Об этом сообщил командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди. Он показал видео, как дроны попали в корвет, который в феврале 2026 года встал на плановый ремонт в сухой док.

По данным Бровди, корабль: "Имеет феерическую историю странствий и приключений вдоль границ НАТО, сопровождал теневой нефте-флот червей, трудяга. Запомнился триумфальным тараном исследовательского судна "Адмирал Владимирский".

Что известно о корвете "Бойкий"

Корвет "Бойкий", 2013 г./ Фото: Википедия

Корветов проекта 20380 в Балтийском флоте РФ четыре, "Бойкий" — третий из них. Спущен на воду в 2011 году. Во время швартовки в 2012 году навалился на исследовательское судно, о чем упоминает Бровди. На вооружение флота стал в 2013 году. В 2025 году корвет в европейских водах сопровождал танкеры российского теневого флота. Поврежден/уничтожен птахами 1 ОЦ СБС Украины.

Заметим, что на корабле такого проекта обычно устанавливают противокорабельный комплекс "Уран", ЗРК "Редут", артиллерийскую установку А-190, торпедные аппараты. Его основные задачи – уничтожать подлодки, бороться с кораблями и поддерживать артиллерией десант.

Ранее "Телеграф" сообщал, что кроме Кронштадта, дроны атаковали нефтяной терминал Санкт-Петербурга. Это стало фоном для проведения экономического форума в этом российском городе.