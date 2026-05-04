Байопик о Майкле Джексоне показал рекордные кассовые сборы за первые выходные: где посмотреть в Украине (трейлер)

Фильм называют главной сенсацией этой весны

Фильм "Майкл" (Michael) стал главным кинособытием весны 2026. За первые выходные он установил рекорд по кассовым сборам, собрав $217,4 млн. Кинокритики называют успех картины историческим: она не только оправдала ожидания, но и значительно их превзошла.

О чем этот фильм?

Байопик, режиссером которого стал Антуан Фукуа, охватывает всю жизнь артиста — от первых шагов в составе The Jackson 5 в 1960-х до подготовки к его финальному концертному туру This Is It. Картина акцентируется на творческом процессе и создании легендарных альбомов Майкла Джексона.

Актеры фильма о Джексоне. Фото: Getty Images

Также создатели решили не обходить стороной противоречивые моменты жизни поп-короля. В фильме затронуты темы давления со стороны отца и судебные разбирательства, связанные с артистом.

Главную роль в байопике сыграл племянник Майкла Джафар Джексон. Это первый его фильм такого масштаба, однако критики отметили невероятное внешнее сходство и вокальные данные Джафара. Роль отца Майкла сыграл Колман Доминго.

Где посмотреть в Украине?

Картина "Майкл" также вышла в украинский прокат. Посмотреть ее можно в разных сетях кинотеатров: Мультиплекс, Планета Кино, Оскар и других. Из-за большого спроса и заинтересованности зрителей расписание фильма очень плотное — есть и утренние, и дневные, и вечерние сеансы.

Стоимость билетов в разных городах Украины в среднем варьируется от 190 до 250 грн за обычные места и до 500-600 грн в VIP-залах.

Фильм о Майкле Джексоне. Фото: Getty Images

Ранее "Телеграф" рассказывал, что неудачный грим на лице Трампа вызвал насмешки в сети. Пользователи шутят, что его разрисовали из баллончика.