Байопік про Майкла Джексона показав рекордні касові збори за перші вихідні: де подивитись в Україні (трейлер)

Фільм називають головною сенсацією цієї весни

Фільм "Майкл" (Michael) став головною кіноподією весни 2026. За перші вихідні він встановив рекорд із касових зборів, зібравши $217,4 млн. Кінокритики називають успіх картини історичним: вона не лише виправдала очікування, а й значно їх перевершила.

Про що цей фільм?

Байопік, режисером якого став Антуан Фукуа, охоплює все життя артиста — від перших кроків у складі The Jackson 5 у 1960-х до підготовки до його фінального концертного туру This Is It. Картина акцентується на творчому процесі та створенні легендарних альбомів Майкла Джексона.

Актори фільму про Джексона. Фото: Getty Images

Також творці вирішили не оминати суперечливі моменти життя поп-короля. У фільмі торкнулися теми тиску з боку батька та судові розгляди, пов’язані з артистом.

Головну роль у байопіку зіграв племінник Майкла — Джафар Джексон. Це перший його фільм такого масштабу, проте критики відзначили неймовірну зовнішню схожість та вокальні дані Джафара. Роль батька Майкла зіграв Колман Домінґо.

Де можна побачити в Україні?

Картина Майкл також вийшла в український прокат. Подивитися її можна у різних мережах кінотеатрів: Мультиплекс, Планета Кіно, Оскар та інших. Через великий попит та зацікавленість глядачів розклад фільму дуже щільний — є і ранкові, і денні, і вечірні сеанси.

Вартість квитків у різних містах України в середньому варіюється від 190 до 250 грн за звичайні місця та до 500-600 грн у VIP-залах.

Фільм про Майкла Джексона. Фото: Getty Images

Раніше " Телеграф " розповідав, що невдалий грим на обличчі Трампа викликав глузування в мережі. Користувачі жартують, що його розмалювали з балончика.