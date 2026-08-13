Решил провести воду на дачу: украинец рассказал, сколько пришлось заплатить
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Вода в частном доме может влететь в копейку
Украинец показал в Instagram, как на его участке бурили скважину на воду. Работы остановили на глубине 12 метров, а вместе с фильтром, обратным клапаном и материалами мужчина заплатил 10 800 гривен.
Впрочем, такая сумма не является универсальной для всех участков. "Телеграф" расскажет, сколько в 2026 году может стоить метр скважины, от чего зависит конечная цена и какие дополнительные расходы нужно учитывать.
Как бурят скважину на воду
По словам автора видео, работы на его участке начали с прохождения верхнего слоя грунта. После этого мастера постепенно углубляли трубу, выбирая песок, пока не добрались до водоносного слоя.
"В моем случае остановились на 12 метрах. Сказали, что дальше идти нет смысла, вода хорошая", — рассказал мужчина в своем Instagram.
После завершения бурения скважину сразу подключили к водопроводу. Сначала вода была мутной, однако после прокачки стала чистой и прозрачной.
Старый насос, по словам автора видео, не смог обеспечить подачу воды, поэтому его пришлось заменить на новый.
Сколько стоит метр скважины в 2026 году
Автор видео отметил, что в его регионе стандартная цена бурения составляет около 1000 гривен за метр. При этом он получил скидку, поскольку планировал заказать еще одну скважину.
"Вместе с фильтром, обратным клапаном и всеми материалами скважина обошлась в 10 800 гривен", — отметил он.
При этом цены буровых компаний могут существенно отличаться: стоимость метра зависит от конструкции скважины, типа обсадных труб и материалов.
Отдельно учитывается стоимость изготовления и установки фильтра — от 1000 гривен за метр в зависимости от типа материала. Выезд техники на объект также может оплачиваться дополнительно.
Почему одна скважина стоит 10 тысяч, а другая — значительно дороже
По данным Киевской Водяной Буровой Компании, окончательная стоимость формируется не только из оплаты бурения. На смету влияют работа персонала и техники, материалы, монтаж оборудования и характеристики конкретного участка.
Среди основных факторов компания называет:
- глубину скважины — чем глубже приходится бурить, тем выше может быть общая стоимость;
- тип и материал обсадных труб — пластик и сталь имеют разную стоимость;
- диаметр скважины — от него зависит выбор оборудования и насоса;
- характеристики грунта — сложные породы могут требовать другой техники и увеличивать расходы;
- тип конструкции — однотрубная, двухколонная или более сложная система будут иметь разную стоимость;
- оборудование — после бурения могут понадобиться насос, фильтр, клапан и другие элементы системы.
К примеру, на сайте компании указано, что скважина из нПВХ 5,5 мм и диаметром 125 мм на глубину 21 метр стоит от 10,5 тысячи гривен.
Что нужно учесть после бурения
Само бурение — не всегда последняя статья расходов. После завершения работ необходимо установить и подключить оборудование, в частности насос, а также проверить герметичность системы.
После бурения на участок приезжает специалист для монтажа и подключения системы. По данным компании, окончательную смету определяют с учетом конкретных условий участка.
Поэтому ориентироваться только на цену за один метр не стоит. Две скважины одинаковой глубины могут иметь разную конечную стоимость из-за разных труб, грунтов, диаметра, насосного оборудования и дополнительных работ.
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