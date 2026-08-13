Решил провести воду на дачу: украинец рассказал, сколько пришлось заплатить

Вода в частном доме может влететь в копейку

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Украинец показал в Instagram, как на его участке бурили скважину на воду. Работы остановили на глубине 12 метров, а вместе с фильтром, обратным клапаном и материалами мужчина заплатил 10 800 гривен.

Впрочем, такая сумма не является универсальной для всех участков. "Телеграф" расскажет, сколько в 2026 году может стоить метр скважины, от чего зависит конечная цена и какие дополнительные расходы нужно учитывать.

Как бурят скважину на воду

По словам автора видео, работы на его участке начали с прохождения верхнего слоя грунта. После этого мастера постепенно углубляли трубу, выбирая песок, пока не добрались до водоносного слоя.

Бурение скважин. Фото: ruslan.hliebko/instagram

Бурение скважин. Фото: ruslan.hliebko/instagram

"В моем случае остановились на 12 метрах. Сказали, что дальше идти нет смысла, вода хорошая", — рассказал мужчина в своем Instagram.

После завершения бурения скважину сразу подключили к водопроводу. Сначала вода была мутной, однако после прокачки стала чистой и прозрачной.

Бурение скважин. Фото: ruslan.hliebko/instagram

Бурение скважин. Фото: ruslan.hliebko/instagram

Старый насос, по словам автора видео, не смог обеспечить подачу воды, поэтому его пришлось заменить на новый.

Сколько стоит метр скважины в 2026 году

Автор видео отметил, что в его регионе стандартная цена бурения составляет около 1000 гривен за метр. При этом он получил скидку, поскольку планировал заказать еще одну скважину.

"Вместе с фильтром, обратным клапаном и всеми материалами скважина обошлась в 10 800 гривен", — отметил он.

При этом цены буровых компаний могут существенно отличаться: стоимость метра зависит от конструкции скважины, типа обсадных труб и материалов.

Приблизительная цена на бурение скважин. Инфографика: ИИ "Телеграф"

Отдельно учитывается стоимость изготовления и установки фильтра — от 1000 гривен за метр в зависимости от типа материала. Выезд техники на объект также может оплачиваться дополнительно.

Почему одна скважина стоит 10 тысяч, а другая — значительно дороже

По данным Киевской Водяной Буровой Компании, окончательная стоимость формируется не только из оплаты бурения. На смету влияют работа персонала и техники, материалы, монтаж оборудования и характеристики конкретного участка.

Среди основных факторов компания называет:

глубину скважины — чем глубже приходится бурить, тем выше может быть общая стоимость;

— чем глубже приходится бурить, тем выше может быть общая стоимость; тип и материал обсадных труб — пластик и сталь имеют разную стоимость;

— пластик и сталь имеют разную стоимость; диаметр скважины — от него зависит выбор оборудования и насоса;

— от него зависит выбор оборудования и насоса; характеристики грунта — сложные породы могут требовать другой техники и увеличивать расходы;

— сложные породы могут требовать другой техники и увеличивать расходы; тип конструкции — однотрубная, двухколонная или более сложная система будут иметь разную стоимость;

— однотрубная, двухколонная или более сложная система будут иметь разную стоимость; оборудование — после бурения могут понадобиться насос, фильтр, клапан и другие элементы системы.

От чего зависит стоимость. Инфографика: ИИ "Телеграф"

К примеру, на сайте компании указано, что скважина из нПВХ 5,5 мм и диаметром 125 мм на глубину 21 метр стоит от 10,5 тысячи гривен.

Что нужно учесть после бурения

Само бурение — не всегда последняя статья расходов. После завершения работ необходимо установить и подключить оборудование, в частности насос, а также проверить герметичность системы.

После бурения на участок приезжает специалист для монтажа и подключения системы. По данным компании, окончательную смету определяют с учетом конкретных условий участка.

Поэтому ориентироваться только на цену за один метр не стоит. Две скважины одинаковой глубины могут иметь разную конечную стоимость из-за разных труб, грунтов, диаметра, насосного оборудования и дополнительных работ.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что подключение газа в частном доме может влететь в копейку.