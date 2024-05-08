Топ-5 вариантов трендовых сарафанов на лето: такие должны быть у каждой модницы (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Какие фасоны и модели сарафанов будут на пике популярности летом 2024 года
Совсем скоро наступит лето — время легких воздушных платьев и стильных сарафанов. "Телеграф" уже рассказывал о главных антитрендах на лето, а сегодня делится, какие сарафаны будут в моде в новом теплом сезоне.
Среди самых популярных моделей — сарафаны на бретельках, с цветочным принтом, джинсовые и черные, пишет unian.net. Предлагаем узнать о них подробнее.
Модные сарафаны на лето 2024
Сарафан на бретельках
Легкие воздушные сарафаны свободного кроя снова будут в тренде в новом летнем сезоне. Такой наряд точно подчеркнет загар на плечах и линию ключиц. А еще он прекрасно сочетается с кроссами, кедами и балетками.
Сарафан с цветочным принтом
Летом 2024 на первый план снова выходят цветочные принты и узоры. Так что сарафан в мелкий цветок будет очень уместным в летнем гардеробе. А если на улице прохладно, такой сарафан будет отлично сочетаться с базовым черным пиджаком или джинсовой курткой.
Сарафан-леопард
Леопардовый принт также будет в тренде, так что смело выбирайте сарафаны с этим узором. Такой наряд будет выглядеть очень экстравагантно и смело, особенно в сочетании с каблуками.
Деним-сарафан
Джинсовые сарафаны могут быть разных фасонов, и все они будут в тренде этим летом. Можно выбрать более приталенную модель, чтобы подчеркнуть фигуру, либо же носить свободные воздушные сарафаны на бретельках.
Черный сарафан
Не только маленькое черное платье должно быть у каждой модницы, но и маленький черный сарафан. Такой наряд точно подчеркнет изящность и будет выглядеть очень нарядно, особенно с босоножками на каблуках или на танкетке.
Ранее "Телеграф" рассказывал, какие трендовые оттенки должны быть в вашем летнем гардеробе. От металлика до нежного персика и нейтрального розового.