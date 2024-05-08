Топ-5 вариантов трендовых сарафанов на лето: такие должны быть у каждой модницы (фото)

Какие фасоны и модели сарафанов будут на пике популярности летом 2024 года

Совсем скоро наступит лето — время легких воздушных платьев и стильных сарафанов. "Телеграф" уже рассказывал о главных антитрендах на лето, а сегодня делится, какие сарафаны будут в моде в новом теплом сезоне.

Среди самых популярных моделей — сарафаны на бретельках, с цветочным принтом, джинсовые и черные, пишет unian.net. Предлагаем узнать о них подробнее.

Модные сарафаны на лето 2024

Сарафан на бретельках

Легкие воздушные сарафаны свободного кроя снова будут в тренде в новом летнем сезоне. Такой наряд точно подчеркнет загар на плечах и линию ключиц. А еще он прекрасно сочетается с кроссами, кедами и балетками.

Фото: Pinterest

Сарафан с цветочным принтом

Летом 2024 на первый план снова выходят цветочные принты и узоры. Так что сарафан в мелкий цветок будет очень уместным в летнем гардеробе. А если на улице прохладно, такой сарафан будет отлично сочетаться с базовым черным пиджаком или джинсовой курткой.

Фото: Pinterest

Сарафан-леопард

Леопардовый принт также будет в тренде, так что смело выбирайте сарафаны с этим узором. Такой наряд будет выглядеть очень экстравагантно и смело, особенно в сочетании с каблуками.

Фото: Pinterest

Деним-сарафан

Джинсовые сарафаны могут быть разных фасонов, и все они будут в тренде этим летом. Можно выбрать более приталенную модель, чтобы подчеркнуть фигуру, либо же носить свободные воздушные сарафаны на бретельках.

Фото: Pinterest

Черный сарафан

Не только маленькое черное платье должно быть у каждой модницы, но и маленький черный сарафан. Такой наряд точно подчеркнет изящность и будет выглядеть очень нарядно, особенно с босоножками на каблуках или на танкетке.

Фото: Pinterest

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие трендовые оттенки должны быть в вашем летнем гардеробе. От металлика до нежного персика и нейтрального розового.