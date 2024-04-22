Металлик, нейтральный розовый и другие трендовые оттенки, которые должны быть в вашем летнем гардеробе (фото)

Узнайте, какие цветы и оттенки будут на пике трендов в новом сезоне

После прошлогоднего "розового" barbiecore-бума в новом летнем сезоне модниц ждут не менее интересные и яркие оттенки, которые уже представили в своих коллекциях мировые дизайнеры. "Телеграф" уже рассказывал, как и с чем носить балетки в 2024 году, а сегодня делится, какие цвета и оттенки будут на пике летних трендов.

Как оказалось, среди фаворитов — нежный персиковый, глубокий синий, вишнево-красный, мягкий розовый и металлик, пишет vikna.tv. Предлагаем присмотреться к ним поближе.

Какие цвета будут в тренде летом 2024

Персиковый

Одним из самых популярных оттенков этого лета станет персиковый или, как его еще называют Peach Fuzz. Этот цвет прекрасно подходит для модных экспериментов, так что смело вплетайте его в свои образы в новом сезоне.

Фото: Pinterest

Глубокий синий

Этот оттенок очень хорошо подчеркивает черты лица и фигуру, поэтому модницы так его любят. Выглядеть стильно можно как в однотонных нарядах, так и в более пестрых и легких. Также в образах можно сочетать и другие оттенки синего, от глубокого королевского синего до нежного и мягкого голубого.

Фото: Pinterest

Вишнево-красный

Насыщенный вишнево-красный цвет тоже среди самых модных оттенков сезона весна-лето 2024. Этот оттенок поможет создавать элегантные деловые образы, а также подчеркнет фигуру в летних платьях и юбках.

Фото: Pinterest

Мягкий розовый

Розовый оттенок не отпустит модниц и в новом сезоне. Однако в этом году в тренде более мягкий и нежный розовый, а не такой "агрессивный" и яркий, как в 2023 году, когда все были поглощены barbiecore стилем.

Фото: Pinterest

Металлик

Уже несколько сезонов подряд сохраняется тренд на оттенок металлик. Однако, если в прошлом году этот оттенок доминировал в обуви и аксессуарах, то в этом сезоне он распространяется и на основную одежду. Так что смело добавляйте его в свой гардероб и экспериментируйте с образами.

Фото: Pinterest

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