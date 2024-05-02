Не покупайте даже по скидке: эти антитренды не должны быть в вашем гардеробе на лето 2024 (фото)

Лучше избавиться от этих вещей уже сейчас

Некоторые вещи выходят из моды и могут испортить даже самый красивый образ. Некоторые вещи уже стали антитрендами и лучше не покупать их, а есть они есть в вашем шкафу, то избавьтесь от них или спрячьте подальше. "Телеграф" уже рассказывал, какие джинсы выбрать на весну 2024, а сегодня делится, какие вещи не стоит покупать даже по скидке.

Как оказалось, есть пять главных антитрендов, которые больше не в моде и надевать их не стоит, пишет Ukr.Media. К таким, например, относятся некоторые фасоны пиджаков, синтетические свитера и даже рваные джинсы.

Главные антитренды нового сезона

Устаревшие пиджаки

Мода на пиджаки быстро меняется и каждый раз покупать новый по писку этой моды не стоит. Пусть в вашем гардеробе будет парочка классического кроя базовых пиджаков, которые легко сочетаются в образах и не требуют лишней стилизации.

Синтетические свитера

Свитера из синтетики поражают своей дешевизной и разнообразием. Однако, от них лучше избавиться и выбрать несколько качественных кашемировых свитера, которые долго сохраняют товарный вид и легко сочетается в образах.

Дырявые джинсы

Рваные и дырявые джинсы понемногу уходят из трендов. Сейчас на пике популярности более классические фасоны без лишних декоративных элементов и потертостей.

Вычурные кроссовки и велосипедки

Огромные кроссовки замысловатых форм и оттенков и неуклюжие велосипеды выходят из моды. Им на смену приходят удобные и элегантные кроссы, которые хорошо сочетаются как в стиле кэжуал, так и в более праздничных образах.

Слишком креативные вещи

Эксперименты с модой — это конечно хорошо, но не в этом сезоне. Откажитесь от слишком ярких и нестандартных предметов гардероба и сосредоточьтесь на элегантных базовых вещах. Простота сейчас в тренде.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие трендовые оттенки должны быть в вашем летнем гардеробе. От металлика до нежного персика и нейтрального розового.