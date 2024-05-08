Топ-5 варіантів трендових сарафанів на літо: такі мають бути у кожної модниці (фото)

Які фасони і моделі сарафанів будуть на піку популярності літом 2024

Незабаром настане літо — час легких повітряних суконь і стильних сарафанів. "Телеграф" вже розповідав про головні антитренди на літо, а сьогодні ділиться, які сарафани будуть у моді в новому теплому сезоні.

Серед найпопулярніших моделей — сарафани на бретельках, з квітковим принтом, джинсові та чорні, пише unian.net. Пропонуємо дізнатися про них детальніше.

Модні сарафани на літо 2024

Сарафан на бретельках

Легкі повітряні сарафани вільного крою знову будуть у тренді у новому літньому сезоні. Таке вбрання точно підкреслить засмагу на плечах та лінію ключиць. А ще він чудово поєднується з кросами, кедами та балетками.

Фото: Pinterest

Сарафан із квітковим принтом

Літом 2024 на перший план знову виходять квіткові принти та візерунки. Так що сарафан у дрібну квітку буде дуже доречним у літньому гардеробі. А якщо на вулиці прохолодно, такий сарафан відмінно поєднуватиметься з базовим чорним піджаком або джинсовою курткою.

Фото: Pinterest

Сарафан-леопард

Леопардовий принт також буде в тренді, тому сміливо обирайте сарафани з цим візерунком. Таке вбрання буде виглядати дуже екстравагантно і сміливо, особливо у поєднанні з підборами.

Фото: Pinterest

Денім-сарафан

Джинсові сарафани можуть бути різних фасонів, і всі вони будуть у тренді цього літа. Можна вибрати більш приталену модель, щоб підкреслити фігуру або носити вільні повітряні сарафани на бретельках.

Фото: Pinterest

Чорний сарафан

Не тільки маленька чорна сукня має бути у кожної модниці, а й маленький чорний сарафан. Таке вбрання точно підкреслить витонченість і виглядатиме дуже ошатно, особливо з босоніжками на підборах або на танкетці.

Фото: Pinterest

Раніше "Телеграф" розповідав, які трендові відтінки мають бути у вашому літньому гардеробі. Від металіка до ніжного персика та нейтрального рожевого.