Балетки снова в моде: как и с чем носить самую удобную обувь весны (фото)
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Узнайте, какие модели балеток будут в тренде, и с чем их носить этой весной
Балетки — едва ли не самая удобная обувь весной и летом. Эти туфли на низком ходу прекрасно сочетаются в образах и поражают разнообразностью моделей. "Телеграф" уже рассказывал, какие платья будут у всех модниц этим летом, а сегодня делится, как и с чем носить балетки в новом сезоне.
Балетки получили своё название за схожесть с обувью профессиональных балерин, пишет theLime. Долгие годы этот вид летней обуви не выходит из моды, однако меняются модели и формы.
С чем носить балетки весной 2024?
Повседневные луки
Классические балетки черного цвета подойдут к повседневным образам с зауженными штанами, лонгсливом и тренчем. Также в кэжуал-луках можно сочетать другие базовые оттенки балеток, например белые или коричневые.
Для праздничных нарядов
Для более ярких праздничных образов можно подобрать лакированные балетки ярких оттенков. Они могут стать ярким акцентом всего образа. Такие балетки подойдут к юбкам с драпировкой, коротким платьям или к образам с шортами.
Офисные образы
Для офисных образом прекрасно подойдут балетки с ремешками. Здесь лучше выбирать более сдержанные темные оттенки обуви, чтобы она гармонировала с офисным стилем.
Романтические образы
Балетки подходят и для романтических образов, особенно, если планируется длительная прогулка на свежем воздухе. Выбирайте модели с декором, например, с бантиками, цветами, пуговицами, стразами. Такие балетки подойдут к легким весенним платьем или образам с юбками.
Деловые луки
Для деловых образов лучше всего подбирать двухцветные балетки, когда нос туфель чёрный, а остальная часть бежевая или белая. Такие балетки хорошо сочетаются, как с джинсами, так и с классическими брюками и костюмами.
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