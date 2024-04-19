Балетки снова в моде: как и с чем носить самую удобную обувь весны (фото)

Узнайте, какие модели балеток будут в тренде, и с чем их носить этой весной

Балетки — едва ли не самая удобная обувь весной и летом. Эти туфли на низком ходу прекрасно сочетаются в образах и поражают разнообразностью моделей. "Телеграф" уже рассказывал, какие платья будут у всех модниц этим летом, а сегодня делится, как и с чем носить балетки в новом сезоне.

Балетки получили своё название за схожесть с обувью профессиональных балерин, пишет theLime. Долгие годы этот вид летней обуви не выходит из моды, однако меняются модели и формы.

С чем носить балетки весной 2024?

Повседневные луки

Классические балетки черного цвета подойдут к повседневным образам с зауженными штанами, лонгсливом и тренчем. Также в кэжуал-луках можно сочетать другие базовые оттенки балеток, например белые или коричневые.

Фото: Pinterest

Для праздничных нарядов

Для более ярких праздничных образов можно подобрать лакированные балетки ярких оттенков. Они могут стать ярким акцентом всего образа. Такие балетки подойдут к юбкам с драпировкой, коротким платьям или к образам с шортами.

Фото: Pinterest

Офисные образы

Для офисных образом прекрасно подойдут балетки с ремешками. Здесь лучше выбирать более сдержанные темные оттенки обуви, чтобы она гармонировала с офисным стилем.

Фото: Pinterest

Романтические образы

Балетки подходят и для романтических образов, особенно, если планируется длительная прогулка на свежем воздухе. Выбирайте модели с декором, например, с бантиками, цветами, пуговицами, стразами. Такие балетки подойдут к легким весенним платьем или образам с юбками.

Фото: Pinterest

Деловые луки

Для деловых образов лучше всего подбирать двухцветные балетки, когда нос туфель чёрный, а остальная часть бежевая или белая. Такие балетки хорошо сочетаются, как с джинсами, так и с классическими брюками и костюмами.

Фото: Pinterest

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