Миллионы людей могут отравиться ртутью: ученые бьют тревогу из-за таяния вечной мерзлоты (карта)

В некоторых районах вечная мерзлота растает через несколько десятилетий

Почвы вечной мерзлоты Арктики, кроме древних бактерий, содержат высокий уровень ртути, почти вдвое больше, чем все остальные почвы, океан и атмосфера вместе взятые. Они здесь скапливались тысячелетиями. Оттаивание вечной мерзлоты усиливает эрозию почвы, а стекание воды вымывает запасы ртути в водоемы.

Токсический металл представляет угрозу окружающей среде и здоровью 5 миллионов человек, живущих в арктической зоне, более 3 миллионов из которых живут в районах, где ожидается, что вечная мерзлота полностью исчезнет к 2050 году.

Вымывается ртуть, в частности, реками, текущими через Аляску. К примеру Юкон впадает в Берингово море и несет с собой ртуть. Это не внутреннее море, а водная зона на севере Тихого океана.

Уровень ртути в арктической почве

На сегодняшний день ртуть не несет острой токсической угрозы, однако ее влияние со временем усиливается. Металл накапливается в пищевой цепи человека, особенно из-за рыбы и дичи. Десятилетия влияния могут нанести ущерб окружающей среде и здоровью людей, живущих в этих районах, уверены ученые. Получить свою дозу ртути могут все, кто будет употреблять в пищу рыбу или мясо из зараженного района.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Арктика тает из-за общего изменения климата. В мире этого июля зарегистрировали самый жаркий день за всю историю наблюдений.