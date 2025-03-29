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Не Трамп. Как боевой генерал Эйзенхауэр стал президентом США и действительно боролся за мир

Автор
Сергей Махун
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Президент США Дуайт Дэвид Эйзенхауэр встречается с новоизбранным президентом-демократом Джоном Фитцджеральдом Кеннеди. Овальный кабинет, Белый дом, Вашингтон, округ Колумбия, 6 декабря 1960 года
Президент США Дуайт Дэвид Эйзенхауэр встречается с новоизбранным президентом-демократом Джоном Фитцджеральдом Кеннеди. Овальный кабинет, Белый дом, Вашингтон, округ Колумбия, 6 декабря 1960 года

Выдающийся военачальник времен Второй мировой войны, дважды избиравшийся президентом США, умер в Вашингтоне 28 марта 1969 года

Роль личности в истории. Вроде бы это тривиальная фраза. Однако всегда у любого человека, оказавшегося на самой вершине власти, есть возможность оставить после себя дурную славу или же добрую память у потомков и сограждан. Если речь идет о властителе или политике, полководце или военачальнике (часто все эти понятия сочетаются в одном человеке) на самом деле планетарного масштаба, всегда интересно проследить его жизненный путь. Особенно интересны люди, которые получили властный жезл, пройдя все ступеньки к вершинам власти, и всегда обладали внутренним стержнем. И стали известны своими делами, а не только голословным и агрессивным надуванием щек.

"Закованный в латы рыцарь"

Как отмечал Стивен Амброз в развернутой биографии выдающегося военачальника и политического деятеля, Дуайт Эйзенхауэр в письме к своему другу детства Сведу Хазлетту в 1954 году, уже будучи президентом США, писал о величии. "Айк считал, что величие связано либо с достижением исключительно высоких результатов в "какой-нибудь широкой области человеческой деятельности", либо же с "какой-нибудь ответственной должностью", работа на которой значительным и благодатным образом повлияла на будущее".

"Закованный в латы рыцарь", или "Железоруб", "Железодобытчик". Так в свободном переводе с немецкого можно прочесть фамилию будущего пятизвездного генерала и президента США (1953—1961).

Родился Дуайт Дэвид Эйзенхауэр 14 октября 1890 года в городе Денисон (Техас) в семье потомков – по линии отца – протестантов-меннонитов немецкого происхождения из поселка Карлсбрунн, который находится в Сааре, на границе с Францией. Они перебрались в американский штат Пенсильвания еще в 1741 году. Мать также немецкого происхождения – из протестантской семьи. Меннониты известны своими радикальными пацифистскими взглядами.

Когда "маленькому Айку", третьему по счету из общей сложности семи мальчиков (все они имели прозвище "Айк" — производное от фамилии отца Eisenhower) исполнилось два года, семья, которая имела небольшие доходы, переехала в Эйбилин в штате Канзас. Религия играла в семье важную роль, однако именно историческая и военная литература, попавшая в руки "маленького Айка" из библиотеки мамы, сыграла для него определяющую роль в будущем.

Парень хорошо учился, любил математику, однако доходы семьи не позволяли получать образование в платном колледже. Он учится в знаменитой академии в Вест-Пойнте, завершает обучение в июне 1915 года в разгар Первой мировой войны (1914—1918). США, после долгих колебаний из-за изоляционизма как элиты, так и нации, лишь 6 апреля 1917 года вступают в войну на стороне государств Антанты. "Маленький Айк" очень хотел отправиться на Западный фронт, даже получил направление, однако война закончилась…

Далее последовала монотонная служба в гарнизонах, некоторое время он был офицером-воспитателем после получения временного звания подполковник. В 1922 году уже майора Эйзенхауэра отправили служить в зону Панамского канала. Жалованья едва хватало для содержания семьи (1 июля 1916 года его женой стала Мэйми Женева Дауд).

Мэйми Эйзенхауэр со своим мужем на лестнице колледжа Святой Марии, Сан-Антонио, Техас, 1916 год
Мэйми Эйзенхауэр со своим мужем на лестнице колледжа Святой Марии, Сан-Антонио, Техас, 1916 год

Первый сын Дуайт умер от скарлатины еще в 1921 году, ему тогда не исполнилось и четыре года. Второй, Джон, родившийся в 1922 году, стал военным, дипломатом и писателем.

В 1925 году Эйзенхауэр начинает обучение в Командирской и штабной школе в форте Ливенворт. И в отличие от Вест-Пойнта, где он получил весьма средние оценки, 36-летний все еще майор был первым среди 275 выпускников. Далее – служба в министерстве на штабной работе, служба на Филиппинах. Две недели спустя после катастрофического поражения, разгрома Тихоокеанского флота в Перл-Харборе, 15 декабря 1941 года Эйзенхауэр прибыл в распоряжение начальника Главного штаба армии США Джорджа Кетлетта Маршалла и был вскоре назначен начальником управления планирования военных операций.

Высадка союзников в Нормандии

В этой должности он, как и начальник, стал сторонником открытия Второго фронта на севере Франции. Эйзенхауэр говорил: "Нам нужно отправляться в Европу и воевать там, — и хватит распылять ресурсы по всему миру и, что еще хуже, терять время". При этом именно открывать новый фронт в Западной Европе, хотя британские генералы поначалу настаивали на операции войск на Балканах.

Далее последовала высадка в ноябре 1942 года американских войск в Алжире и сложная ситуация, возникшая из-за сопротивления французских войск, подотчетных коллаборационистскому режиму Виши. Тогда Эйзенхауэр, еще двухзвездный генерал, говорил: "Искусство управления состоит в принятии нужных решений и убеждении людей, что они хотят эти решения выполнить". Серьезные проблемы возникли также после контрудара немецких войск в Тунисе, однако британцы и американцы, имея почти двукратное преимущество в людях и абсолютное в танках и самолетах, поставили немцев и итальянцев в безвыходное положение. В начале мая 1943 года 275-тысячная группировка войск Оси сложила оружие. "Лис пустыни" Роммель, изрядно попивший крови британцам с 1940 года в Северной Африке, был эвакуирован на Сицилию.

Союзница нацистской Германии фашистская Италия была деморализована, и 10 июля 1943 года американские и британские высаживаются на Сицилии. Военные действия уже на Апеннинах продолжались до самого конца войны: потери союзников оказались гораздо большими, чем у врага, несмотря на выход Италии из войны.

Четырехзвездный генерал армии США Дуайт Эйзенхауэр, 31 декабря 1943 года
Еще четырехзвездный генерал армии США Дуайт Эйзенхауэр, 31 декабря 1943 года

В декабре 1943 года в Тегеране состоялась трехсторонняя встреча лидеров США, Великобритании и СССР. И именно на ней президент США Франклин Делано Рузвельт принял решение назначить Эйзенхауэра (уже полного, пятизвездного генерала) командующим предстоящей операции "Оверлорд" — высадки западных союзников в Нормандии.

Дуайт Эйзенхауэр обращается к американским десантникам перед высадкой в Нормандии, 5 июня 1944 года
Дуайт Эйзенхауэр обращается к американским десантникам перед высадкой в Нормандии, 5 июня 1944 года

Получив бесценный и одновременно неоднозначный опыт в Италии, Эйзенхауэр начинает планировать сложную операцию по высадке войск союзников в Нормандии. В День "Д", 6 июня 1944 года, на пляжах был высажен авиадесант из 23 тысяч человек. В течение первого дня высаживались и морские десантники: американцы, англичане и канадцы; всего при поддержке 11 590 самолетов и до 5 000 боевых и транспортных кораблей было высажено 156 тысяч человек.

Высадка войск 1-й пехотной американской дивизии. Пляж Омаха, утро 6 июня 1944
Высадка войск 1-й пехотной американской дивизии. Пляж "Омаха", утро 6 июня 1944 года

Впоследствии происходили битвы уже на полях Франции, Бельгии, Нидерландов и Германии. Немцы стремительно откатывались к востоку, лишь в декабре им удалось нанести мощный контрудар в Арденнах.

Наступательный пыл нацистов был окончательно исчерпан. Их потери в танках оказались невосполнимыми, несмотря на то, что на один "Тигр" приходилось до 4—5 уничтоженных "Шерманов" или "Валентайнов". Со вступлением союзников на земли Третьего рейха сопротивление немцев ослабевало — они предпочитали сдаваться в плен на Западном фронте, а не на Восточном. Англичане настаивали на взятии Берлина, хотя он входил в сферу будущей советской зоны оккупации в соответствии с соглашениями в Ялте.

8 мая 1945 года в 22:43 по центральноевропейскому времени в пригороде Берлина Карлхорсте был подписан Акт о безоговорочной капитуляции Германии. На официальной фотографии мы видим Дуайта Эйзенхауэра, маршала Советского Союза Георгия Жукова, британского фельдмаршала Бернарда Монтгомери и главнокомандующего французской армией, генерала армии Жана Мари де Латра де Тассиньи. "И хотя послевоенная карьера Эйзенхауэра вознесла его на восемь лет на вершину мировой власти, для него, равно как и для Вашингтона, и для Гранта, с окончанием войны остались за плечами самые выдающиеся моменты его жизни", — писал Стивен Амброз.

От президента Колумбийского университета до президента США

После окончания Второй мировой войны Эйзенхауэр был назначен начальником штаба сухопутных войск США (до февраля 1948 года), а после ухода в отставку полтора года занимал пост президента Колумбийского университета. Но начиналась холодная война – противостояние Западного и Восточного блока в Европе. В декабре 1949 года 59-летнего генерала вернули на военный пост, и сразу он стал первым главнокомандующим вооруженными силами новосозданного блока НАТО.

Президент Колумбийского университета Эйзенхауэр зажигает праздничное поле, 1952 год
Президент Колумбийского университета Эйзенхауэр зажигает праздничное поле, 1952 год

На конвенте Республиканской партии в июле 1952 года Дуайта Эйзенхауэра выдвинули кандидатом в президенты США. "Только поражение, понесенное в современной войне, может быть ужаснее, чем одержанная в ней победа. Единственный путь к победе в третьей мировой войне – это ее предупреждение", – сказал 4 сентября в Филадельфии во время предвыборного турне кандидат в президенты от Республиканской партии.

Он вообще был реалистом и очень осторожным в оценке реальности опасности ядерного удара от СССР, хотя значительное количество правых политиков и бывших и действующих военных были охвачены настоящей паникой после того, как 29 августа 1949 года в Семипалатинске прошло успешное испытание советской атомной бомбы. 4 ноября 1952 года Эйзенхауэр победил с огромным преимуществом (55,2% против 44,3%) представителя Демократической партии, губернатора из Иллинойса Эдлая Стивенсона.

Официальный портрет президента США Дуайта Дэвида Эйзенхауэра, 1959 год
Официальный портрет президента США Дуайта Дэвида Эйзенхауэра, 1959 год

Однако уже на посту президента он в значительной степени изменил довольно миролюбивую риторику по отношению к странам социалистического блока; это была дань настроениям в правоцентрической Республиканской партии. И все же именно новому президенту удалось закончить Корейскую войну, державшую в напряжении весь мир. Третья мировая война с использованием ядерных потенциалов США и СССР была возможна.

Как отмечал известный украинский политолог и историк Владимир Головченко, "во внутренней политике Эйзенхауэр опирался на основы "динамического консерватизма" ("современного республиканизма") и развитие свободной конкуренции; в завершение второго срока (6 ноября 1956 года он снова победил на президентских выборах, с еще большим отрывом — 57,4% против 42% — Эдлая Стивенсона. – С.М.) остановил рост государственных расходов… выступал за обострение антитрестового законодательства…". А вот во внешней политике США выступил как борец с безнравственной коммунистической диктатурой (такими он считал главные, мощные государства Восточного блока – СССР и КНР). Его отношение к Советскому Союзу мало чем отличалось от отношения к нацистской Германии. Во время Второй мировой войны среди лидеров военно-политического руководства стран Запада наиболее ярыми, непримиримыми врагами нацистов были Эйзенхауэр и глава правительства Великобритании Уинстон Черчилль. И вовсе не Иосиф Сталин – коммунистический диктатор.

В послании Конгресса США от 5 января 1957 года, в самом начале второго президентского срока Дуайт Эйзенхауэр очертил главные пункты своей новой доктрины, согласно которой любое государство, подвергшееся военной агрессии со стороны другого, может запросить у правительства США экономическую и военную помощь (правительство демократов времен президентства Джозефа Байдена фактически проводило свою политику в этом ключе после широкомасштабного вторжения войск РФ в Украину 24 февраля 2022 года). Конечно, в то время имелись в виду страны "социалистического лагеря". Президент США выразил готовность "обеспечивать и защищать территориальную целостность и политическую независимость стран, нуждающихся в помощи против военной агрессии любой нации, контролируемой международным коммунизмом". И речь не шла о каких-то уступках агрессору за счет государств, ставших объектом нападения (и снова имеем аллюзию на современное положение дел в мировой политике, поведение нового-старого президента США Дональда Трампа).

Эйзенхауэр оставил яркий след в истории: выступал против сегрегации в армии США и школах, подписал законы о гражданских правах в 1957 и 1960 годах; важной была его роль при учреждении Агентства передовых оборонных исследовательских проектов США (именно эта организация стояла у истоков развития Интернета). 34-й президент США выступал за мирное использование атомной энергии и предложил в 1957 году создать Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ). Известно, что важной для него, пресвитерианца уже в почтенном возрасте, была вера в Бога (в клятву верности американскому народу при его каденции добавили слова "Под Богом"), патриотизм и свободная конкуренция, неприятие монополизации в экономике.

После ухода на пенсию Дуайт Эйзенхауэр переехал с женой на свою ферму в штате Пенсильвания; официально оставался вне политики, писал мемуары. Он автор таких произведений, как "Крестовый поход в Европу" (1948), "Годы в Белом доме" (1963—1965), "Вольно: истории, которые я рассказал друзьям" (1968). Умер Дуайт Эйзенхауэр в Вашингтоне 28 марта 1969 года. Последними словами великого американца были: "Я хочу уйти, Боже, прими меня".

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#Вторая мировая война #Гитлер #Перл-Харбор #Адольф Гитлер #Дуайт Эйзенхауэр