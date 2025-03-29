Не Трамп. Как боевой генерал Эйзенхауэр стал президентом США и действительно боролся за мир

Выдающийся военачальник времен Второй мировой войны, дважды избиравшийся президентом США, умер в Вашингтоне 28 марта 1969 года

Роль личности в истории. Вроде бы это тривиальная фраза. Однако всегда у любого человека, оказавшегося на самой вершине власти, есть возможность оставить после себя дурную славу или же добрую память у потомков и сограждан. Если речь идет о властителе или политике, полководце или военачальнике (часто все эти понятия сочетаются в одном человеке) на самом деле планетарного масштаба, всегда интересно проследить его жизненный путь. Особенно интересны люди, которые получили властный жезл, пройдя все ступеньки к вершинам власти, и всегда обладали внутренним стержнем. И стали известны своими делами, а не только голословным и агрессивным надуванием щек.

"Закованный в латы рыцарь"

Как отмечал Стивен Амброз в развернутой биографии выдающегося военачальника и политического деятеля, Дуайт Эйзенхауэр в письме к своему другу детства Сведу Хазлетту в 1954 году, уже будучи президентом США, писал о величии. "Айк считал, что величие связано либо с достижением исключительно высоких результатов в "какой-нибудь широкой области человеческой деятельности", либо же с "какой-нибудь ответственной должностью", работа на которой значительным и благодатным образом повлияла на будущее".

"Закованный в латы рыцарь", или "Железоруб", "Железодобытчик". Так в свободном переводе с немецкого можно прочесть фамилию будущего пятизвездного генерала и президента США (1953—1961).

Родился Дуайт Дэвид Эйзенхауэр 14 октября 1890 года в городе Денисон (Техас) в семье потомков – по линии отца – протестантов-меннонитов немецкого происхождения из поселка Карлсбрунн, который находится в Сааре, на границе с Францией. Они перебрались в американский штат Пенсильвания еще в 1741 году. Мать также немецкого происхождения – из протестантской семьи. Меннониты известны своими радикальными пацифистскими взглядами.

Когда "маленькому Айку", третьему по счету из общей сложности семи мальчиков (все они имели прозвище "Айк" — производное от фамилии отца Eisenhower) исполнилось два года, семья, которая имела небольшие доходы, переехала в Эйбилин в штате Канзас. Религия играла в семье важную роль, однако именно историческая и военная литература, попавшая в руки "маленького Айка" из библиотеки мамы, сыграла для него определяющую роль в будущем.

Парень хорошо учился, любил математику, однако доходы семьи не позволяли получать образование в платном колледже. Он учится в знаменитой академии в Вест-Пойнте, завершает обучение в июне 1915 года в разгар Первой мировой войны (1914—1918). США, после долгих колебаний из-за изоляционизма как элиты, так и нации, лишь 6 апреля 1917 года вступают в войну на стороне государств Антанты. "Маленький Айк" очень хотел отправиться на Западный фронт, даже получил направление, однако война закончилась…

Далее последовала монотонная служба в гарнизонах, некоторое время он был офицером-воспитателем после получения временного звания подполковник. В 1922 году уже майора Эйзенхауэра отправили служить в зону Панамского канала. Жалованья едва хватало для содержания семьи (1 июля 1916 года его женой стала Мэйми Женева Дауд).

Мэйми Эйзенхауэр со своим мужем на лестнице колледжа Святой Марии, Сан-Антонио, Техас, 1916 год

Первый сын Дуайт умер от скарлатины еще в 1921 году, ему тогда не исполнилось и четыре года. Второй, Джон, родившийся в 1922 году, стал военным, дипломатом и писателем.

В 1925 году Эйзенхауэр начинает обучение в Командирской и штабной школе в форте Ливенворт. И в отличие от Вест-Пойнта, где он получил весьма средние оценки, 36-летний все еще майор был первым среди 275 выпускников. Далее – служба в министерстве на штабной работе, служба на Филиппинах. Две недели спустя после катастрофического поражения, разгрома Тихоокеанского флота в Перл-Харборе, 15 декабря 1941 года Эйзенхауэр прибыл в распоряжение начальника Главного штаба армии США Джорджа Кетлетта Маршалла и был вскоре назначен начальником управления планирования военных операций.

Высадка союзников в Нормандии

В этой должности он, как и начальник, стал сторонником открытия Второго фронта на севере Франции. Эйзенхауэр говорил: "Нам нужно отправляться в Европу и воевать там, — и хватит распылять ресурсы по всему миру и, что еще хуже, терять время". При этом именно открывать новый фронт в Западной Европе, хотя британские генералы поначалу настаивали на операции войск на Балканах.

Далее последовала высадка в ноябре 1942 года американских войск в Алжире и сложная ситуация, возникшая из-за сопротивления французских войск, подотчетных коллаборационистскому режиму Виши. Тогда Эйзенхауэр, еще двухзвездный генерал, говорил: "Искусство управления состоит в принятии нужных решений и убеждении людей, что они хотят эти решения выполнить". Серьезные проблемы возникли также после контрудара немецких войск в Тунисе, однако британцы и американцы, имея почти двукратное преимущество в людях и абсолютное в танках и самолетах, поставили немцев и итальянцев в безвыходное положение. В начале мая 1943 года 275-тысячная группировка войск Оси сложила оружие. "Лис пустыни" Роммель, изрядно попивший крови британцам с 1940 года в Северной Африке, был эвакуирован на Сицилию.

Союзница нацистской Германии фашистская Италия была деморализована, и 10 июля 1943 года американские и британские высаживаются на Сицилии. Военные действия уже на Апеннинах продолжались до самого конца войны: потери союзников оказались гораздо большими, чем у врага, несмотря на выход Италии из войны.

Еще четырехзвездный генерал армии США Дуайт Эйзенхауэр, 31 декабря 1943 года

В декабре 1943 года в Тегеране состоялась трехсторонняя встреча лидеров США, Великобритании и СССР. И именно на ней президент США Франклин Делано Рузвельт принял решение назначить Эйзенхауэра (уже полного, пятизвездного генерала) командующим предстоящей операции "Оверлорд" — высадки западных союзников в Нормандии.

Дуайт Эйзенхауэр обращается к американским десантникам перед высадкой в Нормандии, 5 июня 1944 года

Получив бесценный и одновременно неоднозначный опыт в Италии, Эйзенхауэр начинает планировать сложную операцию по высадке войск союзников в Нормандии. В День "Д", 6 июня 1944 года, на пляжах был высажен авиадесант из 23 тысяч человек. В течение первого дня высаживались и морские десантники: американцы, англичане и канадцы; всего при поддержке 11 590 самолетов и до 5 000 боевых и транспортных кораблей было высажено 156 тысяч человек.

Высадка войск 1-й пехотной американской дивизии. Пляж "Омаха", утро 6 июня 1944 года

Впоследствии происходили битвы уже на полях Франции, Бельгии, Нидерландов и Германии. Немцы стремительно откатывались к востоку, лишь в декабре им удалось нанести мощный контрудар в Арденнах.

Наступательный пыл нацистов был окончательно исчерпан. Их потери в танках оказались невосполнимыми, несмотря на то, что на один "Тигр" приходилось до 4—5 уничтоженных "Шерманов" или "Валентайнов". Со вступлением союзников на земли Третьего рейха сопротивление немцев ослабевало — они предпочитали сдаваться в плен на Западном фронте, а не на Восточном. Англичане настаивали на взятии Берлина, хотя он входил в сферу будущей советской зоны оккупации в соответствии с соглашениями в Ялте.

8 мая 1945 года в 22:43 по центральноевропейскому времени в пригороде Берлина Карлхорсте был подписан Акт о безоговорочной капитуляции Германии. На официальной фотографии мы видим Дуайта Эйзенхауэра, маршала Советского Союза Георгия Жукова, британского фельдмаршала Бернарда Монтгомери и главнокомандующего французской армией, генерала армии Жана Мари де Латра де Тассиньи. "И хотя послевоенная карьера Эйзенхауэра вознесла его на восемь лет на вершину мировой власти, для него, равно как и для Вашингтона, и для Гранта, с окончанием войны остались за плечами самые выдающиеся моменты его жизни", — писал Стивен Амброз.

От президента Колумбийского университета до президента США

После окончания Второй мировой войны Эйзенхауэр был назначен начальником штаба сухопутных войск США (до февраля 1948 года), а после ухода в отставку полтора года занимал пост президента Колумбийского университета. Но начиналась холодная война – противостояние Западного и Восточного блока в Европе. В декабре 1949 года 59-летнего генерала вернули на военный пост, и сразу он стал первым главнокомандующим вооруженными силами новосозданного блока НАТО.

Президент Колумбийского университета Эйзенхауэр зажигает праздничное поле, 1952 год

На конвенте Республиканской партии в июле 1952 года Дуайта Эйзенхауэра выдвинули кандидатом в президенты США. "Только поражение, понесенное в современной войне, может быть ужаснее, чем одержанная в ней победа. Единственный путь к победе в третьей мировой войне – это ее предупреждение", – сказал 4 сентября в Филадельфии во время предвыборного турне кандидат в президенты от Республиканской партии.

Он вообще был реалистом и очень осторожным в оценке реальности опасности ядерного удара от СССР, хотя значительное количество правых политиков и бывших и действующих военных были охвачены настоящей паникой после того, как 29 августа 1949 года в Семипалатинске прошло успешное испытание советской атомной бомбы. 4 ноября 1952 года Эйзенхауэр победил с огромным преимуществом (55,2% против 44,3%) представителя Демократической партии, губернатора из Иллинойса Эдлая Стивенсона.

Официальный портрет президента США Дуайта Дэвида Эйзенхауэра, 1959 год

Однако уже на посту президента он в значительной степени изменил довольно миролюбивую риторику по отношению к странам социалистического блока; это была дань настроениям в правоцентрической Республиканской партии. И все же именно новому президенту удалось закончить Корейскую войну, державшую в напряжении весь мир. Третья мировая война с использованием ядерных потенциалов США и СССР была возможна.

Как отмечал известный украинский политолог и историк Владимир Головченко, "во внутренней политике Эйзенхауэр опирался на основы "динамического консерватизма" ("современного республиканизма") и развитие свободной конкуренции; в завершение второго срока (6 ноября 1956 года он снова победил на президентских выборах, с еще большим отрывом — 57,4% против 42% — Эдлая Стивенсона. – С.М.) остановил рост государственных расходов… выступал за обострение антитрестового законодательства…". А вот во внешней политике США выступил как борец с безнравственной коммунистической диктатурой (такими он считал главные, мощные государства Восточного блока – СССР и КНР). Его отношение к Советскому Союзу мало чем отличалось от отношения к нацистской Германии. Во время Второй мировой войны среди лидеров военно-политического руководства стран Запада наиболее ярыми, непримиримыми врагами нацистов были Эйзенхауэр и глава правительства Великобритании Уинстон Черчилль. И вовсе не Иосиф Сталин – коммунистический диктатор.

В послании Конгресса США от 5 января 1957 года, в самом начале второго президентского срока Дуайт Эйзенхауэр очертил главные пункты своей новой доктрины, согласно которой любое государство, подвергшееся военной агрессии со стороны другого, может запросить у правительства США экономическую и военную помощь (правительство демократов времен президентства Джозефа Байдена фактически проводило свою политику в этом ключе после широкомасштабного вторжения войск РФ в Украину 24 февраля 2022 года). Конечно, в то время имелись в виду страны "социалистического лагеря". Президент США выразил готовность "обеспечивать и защищать территориальную целостность и политическую независимость стран, нуждающихся в помощи против военной агрессии любой нации, контролируемой международным коммунизмом". И речь не шла о каких-то уступках агрессору за счет государств, ставших объектом нападения (и снова имеем аллюзию на современное положение дел в мировой политике, поведение нового-старого президента США Дональда Трампа).

Эйзенхауэр оставил яркий след в истории: выступал против сегрегации в армии США и школах, подписал законы о гражданских правах в 1957 и 1960 годах; важной была его роль при учреждении Агентства передовых оборонных исследовательских проектов США (именно эта организация стояла у истоков развития Интернета). 34-й президент США выступал за мирное использование атомной энергии и предложил в 1957 году создать Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ). Известно, что важной для него, пресвитерианца уже в почтенном возрасте, была вера в Бога (в клятву верности американскому народу при его каденции добавили слова "Под Богом"), патриотизм и свободная конкуренция, неприятие монополизации в экономике.

После ухода на пенсию Дуайт Эйзенхауэр переехал с женой на свою ферму в штате Пенсильвания; официально оставался вне политики, писал мемуары. Он автор таких произведений, как "Крестовый поход в Европу" (1948), "Годы в Белом доме" (1963—1965), "Вольно: истории, которые я рассказал друзьям" (1968). Умер Дуайт Эйзенхауэр в Вашингтоне 28 марта 1969 года. Последними словами великого американца были: "Я хочу уйти, Боже, прими меня".