Россия ударила по дому известных украинских теннисисток в Днепре (фото)

Спортсменки опубликовали фото последствий у себя в соцсетях

Популярные украинские теннисистки Людмила и Надежда Киченок, которые прославились благодаря выступлениям в парном разряде, рассказали миру об очередном преступлении РФ. К слову, в прошлом году Людмила выиграла US Open в паре с Еленой Остапенко (Латвия).

Россия атаковала дом, где раньше жили спортсменки, Об этом и Людмила, и Надежда рассказали в сторис на своих страницах в Instagram.

"Дом, в котором я жила в Днепре, был обстрелян этой ночью… Многие ранены, и мы еще не знаем, сколько погибших", — написала Людмила, прикрепив фото с последствиями удара.

Кроме того, РФ ночью уничтожила гостинично-ресторанный комплект "Bartolomeo". Людмила отметила, что тренировалась на кортах в этом заведении.

"Когда-то я тренировалась на кортах этой прекрасной гостиницы в своем родном городе", — написала теннисистка.

Надежда опубликовала фото дома, подписав снимок с последствиями удара одним словом "Дом".

Напомним, в результате российской атаки на Днепр погибли четыре человека, количество пострадавших возросло до 21.