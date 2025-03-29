Россия ударила по дому известных украинских теннисисток в Днепре (фото)
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Спортсменки опубликовали фото последствий у себя в соцсетях
Популярные украинские теннисистки Людмила и Надежда Киченок, которые прославились благодаря выступлениям в парном разряде, рассказали миру об очередном преступлении РФ. К слову, в прошлом году Людмила выиграла US Open в паре с Еленой Остапенко (Латвия).
Россия атаковала дом, где раньше жили спортсменки, Об этом и Людмила, и Надежда рассказали в сторис на своих страницах в Instagram.
"Дом, в котором я жила в Днепре, был обстрелян этой ночью… Многие ранены, и мы еще не знаем, сколько погибших", — написала Людмила, прикрепив фото с последствиями удара.
Кроме того, РФ ночью уничтожила гостинично-ресторанный комплект "Bartolomeo". Людмила отметила, что тренировалась на кортах в этом заведении.
"Когда-то я тренировалась на кортах этой прекрасной гостиницы в своем родном городе", — написала теннисистка.
Надежда опубликовала фото дома, подписав снимок с последствиями удара одним словом "Дом".
Напомним, в результате российской атаки на Днепр погибли четыре человека, количество пострадавших возросло до 21.