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Проезд в общественном транспорте может стоить 30 грн: какого города коснутся изменения

Автор
Елена Завальнюк
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Стоимость проезда
Стоимость проезда. Фото из открытых источников

Перевозчики просят повысить тариф на безналичный проезд. Почему они считают это необходимым и что решит власть?

Львовские перевозчики инициировали повышение тарифа на проезд в общественном транспорте, аргументируя необходимостью сохранения качества услуг. Департамент экономического развития ЛГС анализирует расчеты, предоставленные перевозчиками, после чего будет принято решение о возможной корректировке стоимости проезда.

Об этом сообщила пресс-служба Львовского горсовета. Как отметил директор департамента городской мобильности и уличной инфраструктуры Олег Забарило, пересмотр наличной оплаты не планируется.

По его словам, средний тариф, с учетом всех видов оплат, сейчас составляет чуть больше 13 грн, тогда как на старте внедрения е-билета он был 17,5 грн. Основными факторами понижения среднего тарифа стали переход пассажиров на безналичные платежи и внедрение бесплатных пересадок.

Перевозчики указывают, что с учетом всех расходов реальная стоимость проезда должна превышать 30 грн. Однако, как отметил Забарило, такое повышение невозможно. Решение о новом тарифе будет принято после детального анализа составляющих стоимости перевозок.

При этом городские власти ставят перед перевозчиками четкие условия: улучшение качества услуг и обновление транспорта. В частности, в прошлом году предприятия закупили около 80 низкопольных автобусов с кондиционерами, уже работающими на некоторых маршрутах.

В других городах Украины, таких, как Винница, Одесса и Днепр, тарифы на проезд уже выросли. Во Львове же окончательное решение по изменению тарифа будет принято после завершения анализа экономических показателей.

Ранее "Телеграф" писал о том, что с 20 марта студенты высших учебных заведений, учащиеся профтехучилищ и школьники смогут ездить в общественном транспорте Запорожья со скидкой 50%. Льгота будет действовать не только в трамваях и троллейбусах, но и в автобусах.

Теги:
#Львов #Тарифы #Проезд #Стоимость проезда #Громадський транспорт