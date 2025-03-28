"Мертвые души" по-украински: военная часть во Львове попала в скандал

Военным чиновникам грозит лишение свободы сроком до 12 лет

В пятницу, 28 марта, Служба безопасности Украины вместе с Государственным бюро расследований провели обыски в воинской части Нацгвардии 4114 во Львове. По результатам следственных действий четырем должностным лицам воинской части были вручены подозрения по статье о превышении военным лицом служебных полномочий.

Подозреваемые зарабатывали на подчиненных военных. Об этом сообщает Управление СБУ во Львовской области.

"По материалам дела, четверо военных чиновников за вознаграждение "разрешали" своим подчиненным, проходившим службу по контракту, незаконно находиться за пределами воинской части", – говорится в публикации.

Благосклонностью подозреваемых пользовались семь солдат, вместо несения службы работавших на частных предприятиях во Львове и области. То есть контрактники не находились на рабочих местах и не выполняли никаких задач, связанных с несением военной службы.

"Такая услуга была "платной". Каждый из военных, получавший "разрешение" не выходить на службу, отдавал своему руководителю часть зарплаты. Задокументировано, что незаконная схема длилась с июля 2024 по март 2025 года", — сообщают в пресс-службе.

Фамилии и подробности

Как сообщает LVIV.MEDIA со ссылкой на источники в правоохранительных органах, речь идет, в частности, о заместителе командира ВЧ 4114 Нацгвардии, 38-летнем подполковнике Александре Тимченко, 35-летнем заместителе командира части подполковника Назарии Дубове и еще двух командирах рот.

По информации аналитической системы YouControl, последний раз Александр Тимченко подавал декларацию за 2023 год как военнослужащий ВЧ 3035 Нацгвардии в Славянске. После этого подполковника Тимченко перевели на службу во Львов.

Также отмечается, что упомянутые семь контрактников работали на двух СТО, ремонтируя грузовики отца одного из подозреваемых — подполковника Александра Тимченко. Он зарегистрирован как ФЛП во Львове и занимается грузовым автотранспортом.

По данным Опендатабот, последний раз Назарий Дубов подавал декларацию за 2021 год как заместитель командира части по работе с личным составом 3055 части Нацгвардии, расположенной в Ровно.

В сообщении СБУ отмечается, что правоохранители сообщили фигурантам о подозрении по ч. 5 ст. 436-1 Уголовного кодекса Украины (превышение служебных полномочий по предварительному сговору группой лиц).

Подозреваемым грозит лишение свободы сроком до 12 лет. Решается вопрос об избрании мер пресечения, а также отстранении от занимаемых должностей.

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