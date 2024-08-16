Мільйони людей можуть отруїтися ртуттю: вчені б'ють на сполох через танення вічної мерзлоти (карта)

В деяких районах вічна мерзлота розтане за кілька десятиліть

Грунти вічної мерзлоти Арктики, окрім прадавніх бактерій, містять високий рівень ртуті, майже вдвічі більше, ніж усі інші ґрунти, океан і атмосфера разом узяті. Вони тут накопичувалися тисячоліттями. Відтавання вічної мерзлоти посилює ерозію ґрунту, а стікання води вимиває запаси ртуті в водойми.

Токсичний метал становить загрозу навколишньому середовищу та здоров’ю 5 мільйонів людей, які живуть в арктичній зоні, понад 3 мільйони з яких живуть у районах, де очікується, що вічна мерзлота повністю зникне до 2050 року.

Вимивається ртуть, зокрема, річками, що течуть через Аляску. Наприклад Юкон впадає в Берингове море і несе з собою ртуть. Це не внутрішнє море, а водна зона на півночі Тихого океану.

Рівень ртуті в арктичному грунті

На сьогодні ртуть не несе гострої токсичної загрози, однак її вплив з часом посилюється. Метал накопичується в харчовому ланцюгу людини, особливо через рибу та дичину. Десятиліття років впливу можуть завдати шкоди навколишньому середовищу та здоров’ю людей, які живуть у цих районах, впевнені вчені. Отримати свою дозу ртуті можуть всі, хто споживатиме рибу чи м’ясо з зараженого району.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Арктика тане через загальну зміну клімату. У світі цього липня зареєстрували найспекотніший день за всю історію спостережень.