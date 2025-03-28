Эксперта можно обмануть, полиграф — нет: как силовиков, экс-пленных и чиновников тестируют на "детекторе лжи"

Полиграф в руках профессионала позволяет раскрыть личность

Полиграф, или как принято называть этот прибор в народе — детектор лжи, в условиях полномасштабной агрессии, когда фейки являются привычным делом, становится важным инструментом выяснения истины. Его широко используют спецслужбы, военные, правоохранители, разведчики и, конечно, частный бизнес. Впрочем, по словам президентки Всеукраинской ассоциации полиграфологов Татьяны Морозовой, на самом деле не существует "волшебного" прибора, который зажигает лампочку, если человек лжет. Вся суть в "пилоте" этого технологического "болида", которым является полиграфолог. Именно он отличает правду от вымысла.

В интервью "Телеграфу" эксперт рассказала, сколько стоит и как работает современный полиграф, кто его использует в Украине и, конечно, возможно ли обмануть прибор, если подготовиться к тестированию.

"Полиграф — устройство, а не цель"

— Татьяна, начнем с азов. Объясните, что такое полиграф и как он работает? Это все-таки детектор лжи или детектор волнения?

— Полиграф действительно не детектор лжи. Он фиксирует физиологические реакции человека, которые возникают у него на психологические стимулы: слова, схемы, рисунки, фотографии, вещественные доказательства и т.д. И когда мы предъявляем этот стимул, то по существу фиксируем узнаваемость или неузнаваемость его нервной системой. Если у вас спросить о том, видели ли вы какую-нибудь вещь, то здесь вопрос стоит о узнаваемости. А когда речь идет о каком-то событии, то оно обрастает рядом эмоциональных факторов. И это не только потому, что память человека всегда эмоционально окрашена. Причастные могут бояться разоблачения, непричастные — безосновательного обвинения в том, что не делали.

К примеру, вас подозревают в совершении преступления. Вы погружены в эту проблему и, безусловно, сами слова "украл", "убил" уже будут вызывать эмоциональное реагирование. Но у кого-то эта реакция будет происходить потому, что он действительно украл, убил, а у кого-то потому, что человек боится быть обвиненным в том, что не делал. А кто-то просто верующий человек и для него "украл" и "убил" это в принципе волнующий вопрос. То есть нет прибора, который вы подключите к человеку и скажете, что здесь он сказала неправду.

— Итак, ключевую роль, насколько я понял, играет именно личность полиграфолога: профессионализм, опыт, навыки?

— Вот именно. Огромную роль. Полиграф – устройство для достижения цели, а не конечная цель. Отвертка сама по себе ничего не выкрутит до тех пор, пока не попадет в руки мастера. Все современные приборы позволяют полиграфологам добиваться цели. Другое дело, что полиграфолог может не добиться уровня своего полиграфа. Такое бывает.

Как стать полиграфологом

— Какие показатели на теле человека измеряют современные полиграфы?

— В первую очередь — электрокожная активность. Это канал, фиксирующий электропроводность и сопротивление кожи. Также каналы дыхания, измерения центрального кровообращения (американцы называют его кардиоканалом), канал периферического кровообращения, позволяющий увидеть прибытие крови в периферические сосуды, то есть в пальцы. Канал тремора, фиксирующий несанкционированные движения человека, когда вопреки инструкциям полиграфолога он начинает дергаться. Это основные каналы, а затем могут быть дополнительные в зависимости от комплектации: дополнительные каналы тремора, микрофон (как в украинском полиграфе) и т.д.

— Сколько стоит такой аппарат?

— В свободной продаже, без условий (вроде выучись у нас и мы тебе дадим скидку на полиграф в пару сотен долларов), украинский прибор "Рубикон" стоит 3 900 долларов. Шестиканальный американский "Axciton" около 7 тысяч долларов. Есть и более дорогие, например американский "Lafayette" будет стоить уже 10 тысяч долларов.

— Как и где выучиться в Украине полиграфологу? К примеру, я видел в сети рекламу различных частных курсов. Такие курсы это Ок?

— В 2009 году Национальная академия СБУ получила от МОН первую лицензию на подготовку полиграфологов. До этого в Украине не было высших учебных заведений, где бы готовили полиграфологов. Больше никто эту лицензию не получал, ведь их отменили. Вузу теперь достаточно иметь лицензию на подготовку специалистов по определенному направлению: "Госбезопасность", "Психология" и в рамках этой специальности (если у вас есть специалисты) открыть направление последипломной подготовки специалистов-полиграфологов.

Частные курсы моего Центра экспертных исследований Татьяны Морозовой абсолютно официальны, ведь мы работаем с Одесским национальным университетом имени И.И. Мечникова. Это дает слушателям гарантию, что наши занятия четко соответствуют утвержденной университетом программе и в итоге они получат документ о полученном образовании в государственном высшем учебном заведении.

Есть и другие частные курсы. Часть из них не имеет договоров с университетами и выдает документы, напечатанные на обычном принтере. Часть имеет договоры с частными вузами, которые, будучи ориентированными на заработок, не так тщательно контролирует деятельность преподавателей, не занимаются репутационными потерями. Например, в их учебной программе может быть указана дневная и дистанционная форма образования, а на самом деле они работают онлайн: вместо дистанционного ретранслирования лекции, проводимой здесь и сейчас определенным преподавателем по определенной учебной программе, тематике, продают нарезки видео. Эти нарезки даже по времени элементарно не дотягивают до заявленных ежедневных трех лекционных или семинарских занятий. Это профанация, а не обучение. Или проще – продажа документа полигафолога.

— Как долго нужно учиться на полиграфолога, ну и сколько потом можно зарабатывать?

— Учиться полиграфолог должен как минимум месяц. Речь идет об аудиторных часах и четырех полноценных неделях.

Что касается зарплаты… Есть очень много рекламы, что полиграфолог зарабатывает 50 тысяч гривен. И никто этого не сможет гарантировать. Это очень условная сумма. Есть начинающие полиграфологи, которые работают за 20-30 тысяч гривен в месяц, а есть их однокурсники, которые работают за 80 тысяч гривен.

Здесь также нужно понимать, что за этими деньгами кроется. Если вы попали в "рабы" (а есть у нас такие фирмы "рабовладельцев"), то чтобы заработать те 50 тысяч гривен нужно каждый день тестировать не менее шести человек. При допустимых в день двух-трех тестированиях. Попав в такие "рабы", начинающий специалист практически не имеет шансов стать полиграфологом. Он уже вряд ли сможет когда-нибудь тестировать качественно, потому что изначально был ориентирован на скорость, а не на результат. Ему не понять, каково это: дописать тесты для проверки объяснений человека, уточнения полученной информации. Платили же за количество, а вот за точность – не платили…

"Полиграфолога можно обмануть"

— Я думаю, что самый популярный вопрос к вам — можно ли обмануть полиграф? Но поскольку мы уже выяснили, что ключевая роль в исследовании у специалиста, я сформулирую вопрос иначе: можно ли обмануть полиграфолога?

— Безусловно, можно. Неправда это же категория межчеловеческого общения. Вы не можете обмануть термометр, но вы можете обмануть медсестру, которая отвернется и позволит вам манипулировать.

Полиграф – это аппарат, показывающий то, что выдает ваш организм. А вот что вы сделали со своим организмом, чтобы он выдавал именно такие реакции, это должен определить специалист. Если вы готовились к противодействию путем искривления своих физиологических реакций и достигли путем употребления лекарства, алкоголя, наркотиков своей цели, то полиграфолог должен понять, что вы находитесь в не совсем адекватном состоянии. Он должен понять, что вы производите те полиграммы, которые не подлежат экспертной оценке. По большому счету специалист должен на том моменте остановиться и не проводить исследования. Основная задача полиграфолога — выявить измененное состояние человека, которое влечет за собой появление реакций, не подлежащих экспертной оценке (независимо от природы их происхождения).

Возможно, вы не имели целью именно противодействие, может вы просто не имели возможности выспаться или плохо себя чувствуете. Неважно "почему", но если специалист не может снять у вас реакции, подлежащие экспертной оценке, он должен прекратить исследование. Однако, если его плохо научили, он элементарно может этого не понимать. Если он тестирует шесть человек каждый день вместо двух-трех, то он может этого просто не заметить.

Так, полиграфолога можно обмануть из-за низкого уровня его профессиональной подготовки и нарушения основных этических требований профессии, из-за элементарной усталости и потери внимания.

— Кстати, я видел в сети рекламу всевозможных фармакологических препаратов, которые вроде бы позволяют человеку обмануть полиграфолога и беспрепятственно пройти проверку. Это работает?

– Мы на первой же неделе обучения изучаем физиологию высшей нервной деятельности. И к концу недели уже все каналы физиологических характеристик полиграфа мы своим слушателям даем. Дальше люди анализируют реальные полиграммы. Ошибиться может любой, однако гораздо чаще совершают ошибки те, кого плохо учили и кто работает в режиме конвейера.

Современный полиграф позволяет выявить признаки интоксикации организма. Фотоплетизмограф, например, позволяет это обнаружить. Есть канал кожной реакции, по нехарактерным признакам которого понятно, что человек находится в неадекватном состоянии. Мы же не начинаем тестировать сразу с тех же тестов, в которых выясняем истину. Сначала мы проводим так называемые стимульные блоки и на них выясняем, имеем ли дело с адекватным реагированием.

— Давайте поподробнее для понимания.

— Мы договариваемся о вопросах заведомой правды и лжи. Например, я вас спрошу, как вас зовут и буду называть разные имена, среди которых будет и ваше. Согласно моей инструкции вы должны сказать "нет" на все вопросы, и на собственное имя тоже. Так я выясню вашу реакцию на заведомую ложь. Дальше я вас спрошу, в какое издание вы устраиваетесь на работу? И скажу вам по этому тесту отвечать правдиво. Назову поочередно разные издания. На вопрос "Телеграф"? Вы должны будете ответить мне "да", ведь вы идете на работу именно в "Телеграф". Вы говорите правду, но вы очень хотите попасть именно в это издание. И когда вы отвечаете "да" на "Телеграф", у вас будет такая же реакция, как и у человека, который бы сказал "нет".

– Почему?

– Потому что для вас это значимый вопрос в данный момент. А когда у вас нет ответных реакций (на заведомую ложь, на правдивый ответ на значимый вопрос) то я понимаю, что вы находитесь в неадекватном состоянии. И я вас допускать в следующий блок тестирования просто не буду. Эта входная часть не дает ответа на вопросы, которые задает заказчик тестирования. Она нужна только для того, чтобы узнать адекватность вашего реагирования.

"Зачем доверять госслужбу тем, кто боится полиграф"

— Согласно украинскому законодательству, какие категории людей, категории чиновников обязаны проходить проверку на полиграфе?

— У нас есть закон о ДБР и там есть статья 26, где четко прописано, что все работники ДБР при входе на службу или работу должны пройти исследования на полиграфе. Более того, они должны проходить такое исследование каждый год. Насколько мне известно, они инициировали изменения в законодательство о возможности использования полиграфа при проведении служебных расследований. Может так случиться, что человек, зная, что у него будет тестирование на полиграфе, весной его пройдет, а уже летом будет брать взятки или вступать с кем-то в сговор. Поэтому реально самый лучший закон в части использования полиграфа именно в ДБР.

В законе о Нацполиции очень осторожно прописана возможность использования полиграфа. Принуждения нет.

В законе о Бюро экономической безопасности тоже очень интересно прописано. Там есть категория служащих, которая должна проходить тестирование, но даже если она откажется, это никаких последствий не создает. В ДБР при отказе вас не возьмут на работу, а в БЭБ… Ну вот такой человек, не хочет проходить тестирование, но он может быть хороший… Смешно, правда? Особенно в условиях войны. Ну, не хочет человек отвечать о связи с вражескими спецслужбами. Подумаешь…

Только вот вопрос зачем нам, украинцам, доверять столь важную службу людям, которые боятся пройти полиграф? Освободите место для тех людей, которые готовы его пройти. Тебе не нравится, ты хочешь иметь личные границы? Пожалуйста! Организуй свое частное предприятие, плати налоги как частный предприниматель, а не получай гарантированную зарплату госслужащего, аттестованного сотрудника и не проходи полиграф. Личные границы желательно оберегать за свой счет, а не за счет налогоплательщиков.

В законе "О разведке" четко написано, что люди перед поступлением на службу обязательно должны пройти психофизиологические исследования с использованием технических средств. В случае отказа такие люди не допускаются к следующим этапам. Но уж когда ты поступил на службу, то там нет обязательности прохождения тестирования.

В закон об УГО после полномасштабного вторжения были внесены изменения и там обязательно прохождение исследования при поступлении на службу. Однако там нет ежегодных полиграфных проверок.

Также в начале февраля этого года было принято Постановление Кабмина об обязательности прохождения полиграфа для всех иностранцев и лиц без гражданства, желающих служить в ВСУ, Госспецтрансслужбе, НГУ.

— Интересно, есть ли случаи, когда чиновники в судах оспаривали результаты проверок на полиграфе? Такое вообще бывает?

— В 2018 году на конкурсе в ДБР мы провели полиграфные исследования 943 участников конкурсов силами 23 специалистов. Ни одного судебного иска не было, хотя выводы были очень реальными и мы писали как есть. Дело в том, что во всех конкурсах и не отмечено, что результаты полиграфной проверки оказывают определяющее влияние. Они имеют совещательное значение. Решение все равно принимает комиссия. И ни одна комиссия не напишет, что она отказала человеку по отрицательным результатам полиграфной проверки.

— А были случаи в вашей практике, когда полиграф реально помог предотвратить назначение неблагонадежных лиц на высокие должности?

– Таких было немало. Даже по последнему скандалу, когда задержали одного высокопоставленного чиновника и он был "спящим" агентом (в феврале СБУ разоблачила руководителя Штаба Антитеррористического центра СБ Дмитрия Козюру, — Ред. ) По нему в принципе были негативные результаты полиграфологов, но к ним не прислушались. Потому что у них нет императивной силы.

Но полиграф в руках профессионала позволяет раскрыть личность. К примеру, мы выясняли наличие паспорта гражданина другой страны у кандидатов. Всегда есть и курьезные ситуации, показывающие личность кандидата. Например, был такой вопрос: "Вы считаете, что подаваться на конкурс в САП, имея гражданство другой страны, аморально?" И человек ответил на него "нет". Я попросила объяснить ответ и он ответил, что это просто не предусмотрено законом, но не аморально…

Или еще один кандидат. Я спрашиваю у него, совершал ли он какие-либо правонарушения? Нет! Ну хоть правила дорожного движения нарушал? Нет! Он ответил: "Меня никто за это не поймал! И тем более не наказал! Я и сейчас сужусь с полицией за штраф и выиграю у них в суде!" И этот человек претендует на высокий пост…

Тестирование пленных и работников

— А как используется полиграф в частных структурах? Что пробует выяснить бизнес, когда нанимает человека на работу?

— Полиграф очень органично дополняет меры безопасности, или заменяет их. Не на всех фирмах есть службы безопасности, поскольку это немалые затраты. Если фирма небольшая, ее владелец может ограничиться полиграфологом, чтобы понять, кого он берет на работу.

Что чаще всего выясняет полиграфолог? Причины увольнения с предыдущих мест работы. Они отвечают заявленным или нет? Мотивация трудоустройства в конкретную компанию. Категории заинтересованных лиц в трудоустройстве кандидата. Это он сам и его родственники, или какие-нибудь посторонние бизнесы, конкуренты, криминал? Опыт совершения уголовных преступлений. Например, если нанимают охранника для ребенка, безусловно, нужно проверить кандидата на предмет нездоровой половой сексуальной заинтересованности в отношении несовершеннолетних. Это логично. Если речь идет о бухгалтере, финансисте, то обязательно должны быть вопросы о финансовых злоупотреблениях на предыдущих местах работы.

Уже давно никто не надеется, что предыдущий работодатель расскажет правду о кандидате. Почему? Ну, во-первых, люди часто дают номера телефонов не настоящих прошлых работодателей, а собственных знакомых. Во-вторых, многие понимают, что давая неизвестному человеку негативную характеристику на бывшего своего сотрудника по телефону, ты можешь подвергнуться судебным искам, ибо таким образом препятствуешь реализации права человека на труд. В-третьих, бизнесы конкурируют, и даже если бывший работодатель на чем-то поймал сотрудника, он с удовольствием может умолчать об опыте негативного сотрудничества с тем бывшим сотрудником, ведь неблагонадежный персонал у конкурента ему в конце концов на пользу.

Выясняют, что люди делали на предыдущих местах работы. Воровали ли у хозяев няни, гувернантки, горничные? Не собирал ли человек на предыдущих местах работы информацию, не передавал ли ее? По блоку зависимостей очень активно спрашивают: алкоголь, наркотики, азартные игры. Ни для кого не секрет, что люди покупают справки от психиатров, и чтобы этого не было, тестируют и на предмет сокрытия наличия психических заболеваний, особенно если берут кандидата для работы с маленьким ребенком.

— Показания под полиграфом, например, в уголовном деле. Суды принимают такие доказательства? Какая здесь практика?

— У нас разрешен допрос с использованием технического средства. Но то, что вы говорите, это другое, это касается судебной психологической экспертизы с использованием компьютерного полиграфа. Такая экспертиза у нас возможна с 2015 года. К специалистам, проводящим эти экспертизы, очень много требований и они самые жесткие. Это должны быть аттестованные судебные эксперты, магистры психологии, потому что там значительная часть психодиагностической составляющей перед чисто полиграфным исследованием.

В прошлом году вступил в силу государственный стандарт технических условий использования компьютерного полиграфа при проведении судебно-психологических экспертиз. И сейчас на этапе внедрения методики проведения судебно-психологической экспертизы с использованием компьютерного полиграфа. Сказать, что суды валом беспрекословно принимают такие исследования в качестве доказательства однозначно нельзя. Ни одно доказательство не имеет в соответствии с нашим законодательством силы заранее установленного доказательства.

Большинство случаев, когда результаты типа экспертизы с использованием полиграфа не были приняты в качестве доказательства, являются "экспертизами", которые проводили люди, не аттестованные судебными экспертами. Это люди, которые сами себе решили, что они эксперты. Но суд их самонадеянного убеждения в этом не воспринял. Вопрос конечно к адвокатам человека, который оплатил работу тех "экспертов". У нас есть и государственные и частные аттестованные судебные эксперты-полиграфологи. Если при их наличии и понимании последствий, а именно: высокой вероятности отказа в суде, адвокаты идут к самозванцам, значит имеют какую-то выгоду. Ну, или, допустим, не имеют необходимых профессиональных знаний.

— Слышал, что освобожденных из плена украинцев спецслужбы также тестируют на полиграфе. О чем спрашивают, как происходит такое тестирование и зачем?

— Да, тестируют. И люди должны понимать, что на это не нужно обижаться. Есть государственные интересы, есть потребности, продиктованные необходимостью обеспечения национальной безопасности и боеспособности. Человек в плену не принадлежит себе, он живет на грани и под давлением, шантажом, желая выжить, может пойти на те шаги, на которые не пошел бы в обычных условиях. Среди них он мог дать согласие на вербовку и стать агентом иностранной спецслужбы. Кто-то после обмена расскажет об этом сам, хотя и понимает, что такое признание приведет к длительным проверкам. А кто-то промолчит, потому что не хочет углубленных проверок, не хочет быть под подозрением, боится за свою жизнь и жизнь близких. Ведь понятно, что ему в плену угрожали последствиями за саморазоблачение: никому не интересно потерять агента, на которого все есть, даже подписано согласие о сотрудничестве. Исследование с использованием полиграфа помогает выявить и тех, и других. По крайней мере, украинская модификация методики обнаружения скрытой информации позволяет даже выяснить мотив укрытия факта вербовки, если такое было, и то, все ли рассказал человек, не сдает ли меньше, скрывая больше.