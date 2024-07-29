Засухи сменятся наводнениями: ученые заметили неблагоприятную тенденцию изменения климата

Украина попадает в зону перемен

Изменения климата происходят на Земле постоянно, однако человек оказывает на них немалое влияние. За прошлый век изменчивость количества осадков увеличилась почти на всей территории планеты, охватив 75% площади суши. Это касается Европы, Австралии, восточной части Северной Америки.

Китайские исследователи и британские специалисты из метеорологического бюро определили, что изменение климата влияет на изменчивость осадков. Она стала более резкой — значит сухие периоды становятся еще более сухими, а дождевые более влажными.

К примеру, месячная норма осадков, вместо того чтобы распределиться в течение месяца, выпадает за несколько дней. Это повышает риск засух и наводнений. Изменения касаются не только лета, но и всех остальных сезонов

Такая тенденция в основном является результатом выбросов парниковых газов, создавших более горячую и влажную атмосферу, более интенсивные дожди и большие колебания между ними. Из-за глобальных изменений климата Земля нагревается – это приводит к тому, что количество водяного пара в нижних слоях атмосферы увеличивается. Это вызывает больший объем дождя и более сильные штормы.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что изменения климата также влияют на скорость вращения нашей планеты. В бытовой жизни изменения в миллисекунды могут и не влиять, однако для точных расчетов космической отрасли это очень важно.