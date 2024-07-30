Дальше будет хуже? В июле этого года был самый жаркий день за всю историю наблюдений

Лето-2024 уже побило несколько рекордов жары

Климат постоянно меняется и температура бьет рекорды в мире. В NASA отчитались, что 22 июля 2024 стал самым жарким днем за всю историю наблюдений. 21 и 23 июля также были побиты суточные температурные рекорды, установленные только в прошлом июле 2023 года.

Рекордные температуры являются частью тенденции общего потепления. Причина – выброс парниковых газов, вызванный деятельностью человека. Ранее сообщалось, что в этот день средняя температура планеты у земли составляла 17,09 градуса Цельсия.

Согласно данным NASA, этот год снова обещает бить самые жаркие рекорды. Первое полугодие уже стало более горячим, чем в предыдущем году. Данные Европейского Союза имеют определенные отличия, однако в целом подтверждают общую тенденцию изменения температуры со временем. Она показывает, что жарких дней становится все больше. Последние 13 месяцев температура постоянно бьет рекорды суточных наблюдений, начиная с конца XIX века.

Не только рекордные температуры угрожают человечеству. "Телеграф" ранее рассказывал, что климат становится более изменчивым — перепады между влажными и сухими днями становятся более резкими. Это приводит к тому, что дней засухи становится больше, а дожди превращаются в обильные штормы.