Мир теряет одно из чудес природы: все из-за рекордного за 400 лет повышения температуры (видео)

Большой Барьерный риф переживает наибольшее массовое обесцвечивание за всю историю — и виной тому потепление воды, вызванное изменением климата

Австралийские ученые стараются как можно лучше исследовать океан. Одна из причин – отбеливание Большого Барьерного рифа. Это чудо природы может исчезнуть уже через 20 лет. Температура рифа взлетела до 400-летнего максимума.

Информацию об исследованиях опубликовали в Nature. Ученые провели химический анализ коралловых скелетов. Они обнаружили беспрецедентную тенденцию к потеплению, которая может привести к уничтожению рифа.

Кораллы обычно "отбеливаются", когда они подвергаются воздействию высоких температур. В зависимости от тяжести и продолжительности обесцвечивания кораллы могут восстановиться или погибнуть, создавая угрозу экосистемам, которые являются средой обитания для рыболовства, привлекают туристов и защищают побережье от штормов.

С последнего отбеливания 2016 года многие участки рифа возобновились. Но исследователи предупреждают, что последствия массового обесцвечивания кораллов этого года можно увидеть только через 6–9 месяцев. Приблизительно 30–50% исследованных с воздуха рифов все еще находятся под угрозой. Ученые говорите: "если мы будем и дальше наблюдать такой уровень ускоренного потепления и более частого отбеливания, этот процесс восстановления будет ухудшаться довольно быстро. Вполне вероятно, что Большой Барьерный риф станет совсем другим местом через 20-30 лет".

Ранее "Телеграф" рассказывал об обнаружении древних людей очень низкого роста. Их прозвали "хоббитами". Недавняя находка показывает, насколько они были маленькими.