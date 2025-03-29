Солнечное затмение 29 марта: где и когда его можно увидеть сегодня в Украине (видео)

Доставайте свои специальные очки, чтобы не упустить редкое явление

Солнечное затмение 29 марта 2025 года будет частичным в северном полушарии, включая Европу, Африку, Северную и Южную Америку. В Украине затмение будет видимо, но с меньшей фазой по сравнению с северными регионами.​ Это редкое явление пришло вслед за "кровавой Луной" 14 марта.

Солнечное затемнение – это астрономическое явление, во время которого Луна располагается между Землей и Солнцем, частично или полностью перекрывая диск спутника нашей планеты. Сейчас происходит частичное затмение, когда Солнце остается затемненным лишь частично.

Наибольшая степень затемнения — 93,8% — будет наблюдаться в Канаде, в районе полуострова Унгава. Здесь Луна перекроет значительную часть солнечного диска и вызвет эффект сумеречного освещения.

Где смотреть солнечное затмение в Украине

Украинцам так же повезет, но немного. Согласно данным Time and Date, в Ужгороде Луна закроет 1,86% солнечного диска, во Львове – 2,06%, в Ивано-Франковске – 0,85%, в Луцке – 2,26%, в Тернополе – 0,96%, в Ровно – 1,62%, а в Хмельницком – 0,8%. В Киеве Луна закроет всего 0,6% солнечного диска. В среднем затмение в Украине продлится около часа – с 12:58 до 14:04 по киевскому времени.

Учтите, что лучше не смотреть на Солнце без специальных очков с солнечным фильтром. Лучше всего наблюдать затмение в ясную погоду, вдали от городских огней и загрязнения атмосферы.​

Солнечное затмение 25 марта: смотреть онлайн

Напомним, что Солнце — это еще и источник магнитных бурь. В этот период они понемногу снижают свое влияние.