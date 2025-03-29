Полиция Украины потратит десятки миллионов на шапки (тендер)

Срок подачи тендерных предложений уже истек

Национальная полиция Украины объявила тендер на закупку головных уборов для полицейских. На них планируют потратить десятки миллионов гривен.

Информация об этом размещена на сайте государственных закупок Prozorro. Тендер включает 10 лотов разных головных уборов для полиции на общую сумму 34 255 089,78 грн.

Полиция закупает:

кепи темно-синего цвета,

кепи в колористике "камуфляж",

шапка темно-синего цвета,

шапка цвета хаки,

шапка-маска цвета хаки,

шапка флисовая цвета хаки,

шапка-маска летняя цвета хаки.

Срок представления тендерных предложений уже истек. Их принимали до 27 марта 2025 года. Первый лот – кепи темно-синего цвета, их закупят в количестве 15 000 штук.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что управление полиции охраны в Винницкой области решило закупить десятки планшетов для работы на кругленькую сумму. Ожидаемая стоимость – 460 тысяч гривен.

А в Черниговской области объявили интересный тендер более чем на 100 тысяч грн. Городской совет хочет потратить эти средства на покупку средств гигиены и презервативов.