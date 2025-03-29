"Предатель": вторая ракетка России сменила гражданство

Бывший биатлонист сравнил переход спортсменки с побегом топ-чиновников из РФ

В России не обрадовались переходу под флаг Австралии известной теннисистки Дарьи Касаткиной, которая одна из немногих российских спортсменов открыто выступила против войны в Украине. Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов назвал спортсменку предательницей.

Соответствующий комментарий Тихонова приводит vseprosport.ru. Долгое время слухи связывали Касаткину с Испанией, однако спортсменка неожиданно решила играть за Австралию.

"А вы не хотите написать, где у нас товарищ Чубайс сейчас? Чего вы так привязались к этой Касаткиной? У нас 19 вице-премьеров, 29 губернаторов свалили. Все дочери, дети там живут. А тут Касаткина.

Тихонов, несмотря на то, что его отблагодарили тюрьмой, вернулся в Россию и не озлобился. А Касаткина выбрала свой путь, тем более, что у нее достаточно примеров.

Конечно, я таких называю предателями, потому что сам являюсь большим патриотом, несмотря на то, что меня оскорбили.

Она не права, потому что на нее потратили очень много, но она все заработала там. А я все заработал здесь, но у меня все отняли. Вот и сопоставьте", – заявил Тихонов.

Александр Тихонов

Ранее сообщалось, что Касаткину представили под флагом Испании на турнире в ОАЭ. Добавим, что Дарья ни разу не смогла победить украинку Элину Свитолину, хотя теннисистки встречались между собой 8 раз.