Последствия магнитной бури: NASA заметило вокруг Земли новое кольцо, когда оно исчезнет

Аналогичное явление наблюдалось последний раз больше 10 лет назад

Мощная магнитная буря, которая накрыла Землю 10 мая 2024 года, стала самой сильной за последние 20 лет. Она подарила жителям нашей планеты не только уникальное полярное сияние, но и оставила после себя наследие — новое кольцо, которое огибает планету.

Об этом сообщает портал IFLScience. Теперь вокруг Земли не два, а три пояса Ван Аллена.

Пояс Ван Аллена — это пояса радиации вокруг Земли, которые напоминают пончик. Они состоят из энергичных заряженных частиц, которые захватило магнитное поле планеты. По данным NASA, после майской мощной магнитной бури вокруг Земли образовался третий пояс, но временно.

Пояс Ван Аллена

"Ученые изучают данные, чтобы лучше понять Пояс и то, как долго он может существовать" — написало NASA на официальной странице в Twitter.

Как полагают ученые, большая часть заряженных частиц в поясах исходят от солнечного ветра, а также могут прибывать в виде космических лучей. Каждый раз, когда сильная солнечная буря обрушивается на Землю, происходит нарушение магнитного поля и третий слой заряженных частиц попадает в ловушку магнитосферы.

NASA обнаружило новый пояс Ван Аллена в ходе эксперимента по внутреннему радиационному поясу — он оказался зажат между двумя постоянными. Пока неизвестно, как долго пояс сможет просуществовать вокруг Земли, но в NASA заявили, что речь может идти "от месяцев до лет".

До этого аналогичный третий временный пояс был обнаружен учеными в 2012 году. Исчез он спустя несколько недель.

"Подобно космическому цунами, они размывают радиационные пояса и очень быстро смывают внешнюю часть пояса, объясняя структуру загадочного третьего радиационного пояса", — сказал профессор физики из Университета Альберты Ян Манн.

Отметим, что полярное сияние в мае видели даже в Украине, хотя это редкое явление для наших широт. Оно наблюдалось как 10, так и 12 числа.

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