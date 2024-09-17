Крупнейшая пустыня мира может исчезнуть? В Сахаре прошли аномальные дожди

Некоторые регионы могут стать более подходящими для жизни

Пока аномальное количество осадков обрушивается на Европу, приводя к масштабным наводнениям, неожиданное изменение погоды произошло и в другом месте нашей планеты. Речь идет о крупнейшей пустыне мира, на которую выпало неожиданное количество осадков.

Об этом пишет Livescience. Ученые пока не знают, почему Сахара сталкивается с необычно сильными дождями, однако они предполагают, что это как-то может быть связано с аномально тихим сезоном ураганов в Атлантическом океане.

Дождей в пустыне настолько много, что в некоторых местах фиксируются муссоны и наводнения. В некоторых частях Сахары в сентябре ожидается выпадение осадков, в пять раз превышающих месячную норму.

Хотя дожди в Сахаре не такая уж и редкость, однако сейчас они наблюдаются в куда больших объемах и не в тех местах, где они традиционно идут.

Ураганы в Атлантике возникают из-за воздушных масс, которые перемещаются с западного побережья Африки через зону межтропической конвергенции (ITCZ) — пояса вокруг экватора, где встречаются воздушные массы из северного и южного полушария. В этом году эта зона сдвинулась чуть севернее в сторону Сахары, что ученые связывают с глобальным изменением климата.

Карта осадков Сахары. Синим показаны места, где дожди шли чаще в 2024 году по сравнению с 2023, красным - где реже

Ожидается, что такие изменения приведут к тому, что Сахара станет более влажной, что может трансформировать экосистемы и преобразовать некоторые участки пустыни в саванну или лес.

Однако стоит понимать, что крупнейшая пустыня мира простирается на площади в 9,2 миллиона километров, что примерно в 15 раз больше площади Украины. Поэтому в настоящее время нет оснований полагать, что в обозримом будущем она куда-либо исчезнет, однако есть надежда, что она станет более пригодна для жизни.

Как сообщалось ранее, в США начали бить тревогу из-за изменения климата. Инженеры обнаружили, что мосты, которые были построены в 1960-х годах не предназначены для того, чтобы выдерживать высокие температуры или наводнения.