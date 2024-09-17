Найбільша пустеля світу може зникнути? У Сахарі пройшли аномальні дощі

Деякі регіони можуть стати більш підходящими для життя

Поки аномальна кількість опадів обрушується на Європу, призводячи до масштабних повеней, несподівана зміна погоди сталася і в іншому місці нашої планети. Йдеться про найбільшу пустелю світу, на яку випала несподівана кількість опадів.

Про це пише Livescience. Вчені поки не знають, чому Сахара стикається з надзвичайно сильними дощами, проте вони припускають, що це може бути пов’язане з аномально тихим сезоном ураганів в Атлантичному океані.

Дощів у пустелі настільки багато, що у деяких місцях фіксуються мусони та повені. У деяких частинах Сахари у вересні очікується випадання опадів, що у п’ять разів перевищують місячну норму.

Хоча дощі в Сахарі не така вже й рідкість, проте зараз вони спостерігаються в значно більших обсягах і не в тих місцях, де вони традиційно йдуть.

Урагани в Атлантиці виникають через повітряні маси, що переміщуються із західного узбережжя Африки через зону міжтропічної конвергенції (ITCZ) — пояса навколо екватора, де зустрічаються повітряні маси з північної та південної півкулі. Цього року ця зона зрушила трохи на північ від Сахари, що вчені пов’язують із глобальною зміною клімату.

Мапа опадів Сахари. Синім показані місця, де дощі йшли частіше у 2024 році порівняно з 2023, червоним – де рідше

Очікується, що такі зміни призведуть до того, що Сахара стане більш вологою, що може трансформувати екосистеми та перетворити деякі ділянки пустелі на савану чи ліс.

Однак варто розуміти, що найбільша пустеля світу простягається на площі 9,2 мільйона кілометрів, що приблизно в 15 разів більше за площу України. Тому в цей час немає підстав вважати, що в найближчому майбутньому вона кудись зникне, проте є надія, що вона стане більш придатною для життя.

Як повідомлялося раніше, у США почали бити на сполох через зміну клімату. Інженери виявили, що мости, які були збудовані в 1960-х роках, не призначені для того, щоб витримувати високі температури або повені.