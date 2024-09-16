Худшее впереди: в Европе готовятся к усилению наводнения (видео)

Изменения климата сделают подобные ливни в Европе более частыми

В центральной и восточной Европе выпало большое количество осадков, из-за чего во многих городах наблюдаются наводнения. Уже известно, что это унесло жизни по меньшей мере 16 человек.

Об этом пишет The Guardian. Отмечается, что власти Чехии, Польши и Австрии предупредили, что несмотря на заметный ущерб от непогоды, худшее может быть еще впереди.

Досталось также Венгрии, Румынии и Словакии. Экстремальные ливни связаны с приходом шторма Борис, который принес в регион сильнейшее наводнение за последние двадцать лет. Его власти на местах уже не стесняются называть "катастрофой эпических масштабов".

Паводковая вода прорвала плотины, затопила улицы и оставила некоторые города без электричества. В Лилиенфельде, одном из районов Австрии, вода прорвала 12 плотин, из-за чего он оказался отрезанным от окружающего мира без электричества и воды.

Синоптики отмечают, что экстремальные ливни в Европе становятся более частым явлением из-за изменений климата. Теплый воздух может удерживать больше водяного пара, а это значит, что при дальнейшем повышении температуры воздуха подобные картины будут повторяться и в будущем. Впрочем, страдает от изменений климата не только Европа, но и другие континенты.

Стоит отметить, что отголоски шторма достигли и Украины из-за чего наводнение случилось в Одессе. Несколько улиц при этом пришлось перекрыть.