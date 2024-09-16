Экологи бьют тревогу: мор рыбы накрыл еще одну область Украины (фото)

Погибло более 3 тысяч экземпляров

В Украине в Винницкой области зафиксирована массовая гибель рыбы. Мор был обнаружен на Ладыжинском водохранилище на реке Южный Буг, в пределах дачного массива "Заречье" Гайсинского района.

Об этом сообщает Государственная экологическая инспекция в Винницкой области. Отмечается, что обстоятельства инцидента устанавливаются.

Во время исследования места гибели рыбы было обнаружено более 3000 дохлых экземпляров, средний вес которых примерно 20 г.

В частности:

судак — 2000,

лещ – 230,

окунь – 570,

плитка — 130,

бычок – 75.

То есть, учитывая фото и вес рыбы, можно сделать вывод, что в основном погиб молодняк. В то же время уровень кислорода в воде на Ладыжинском водохранилище в пределах нормы.

"Работники Инспекции провели отбор проб воды в месте гибели рыбы, и провели мониторинг уровня растворимого кислорода, который в отобранных пробах находился в пределах от 4.7 до 7.08 мгО/дм при норме не менее 4 мгО/дм", — говорится в сообщении.

Отмечается, что отбор проб проходил главными специалистами отдела государственного экологического надзора (контроля) животного мира и биоресурсов Дмитрием Лисовым и Иваном Стадником, в присутствии работников отдела охраны водных биоресурсов "Рыбоохранный патруль" и полиции.

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